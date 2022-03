Andy Zuno sigue consintiendo a sus fans con nuevo sencillo

Andy Zuno continúa enfocado en hacer crecer su carrera musical y ahora presenta su segundo sencillo del año “Como un Títere” una balada poderosa que fuera interpretada por la voz inigualable de Amanda Miguel en 1984, y es ahora que en 2022 toma una nueva vida y aparece en todas las plataformas digitales en la voz de Andy, quien compartirá el videoclip del tema el próximo 11 de marzo.

El cantante se ha caracterizado por darles una nueva vida a temas grabados por intérpretes femeninas de las décadas de los ochenta y los noventa, logrando gran éxito y aceptación por parte del público.

“Como un Títere: es una canción que amo desde hace muchos años, una de las más poderosas baladas de la década de los ochenta y de una de las más grandes intérpretes, darle una nueva óptica desde la versión masculina me llena de emoción”.

Hoy en día Andy Zuno está logrando ser uno de los intérpretes con un estilo y propuesta definida. Estos temas interpretados por él, poco a poco se han convertido en un sello distintivo y único que se han ganado al público con las que hoy ya son sus canciones.

La canción “Ámame Una Vez Más” que de igual manera hiciera famosa Amanda Miguel en el año de 1996, hoy es la más exitosa del intérprete sumando ya 40k vistas en YouTube y más de 20k reproducciones en Spotify.

Para Zuno este sencillo significa