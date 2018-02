Piden recuperar a los 'Ángeles Verdes' en Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- De irresponsable e incongruente calificó Marco Antonio Loeza Méndez, regidor que presidente la Comisión de Turismo y Ecología del Cabildo el perder el servicio de la Corporación de Servicios al Turistas “Ángeles Verdes”; el cual considera de suma importancia y ayuda para los visitantes de la isla Cozumel.

Por su parte la también regidor Georgina Ruíz Chávez, lamentó que se merme de manera significativa la presencia de los "Ángeles Verdes" en la asistencia mecánica, de radio comunicación de emergencia, auxilio en caso de accidentes, orientación turística e inclusive se dan el tiempo de ayudar a la población local en caso de desastres.

También te puede interesar: Se considera ingresar a más negocios con la ventanilla única

Ambos concejales exhortaron a la presidencia municipal a reconsiderar contar con este servicio de importancia turística para un destino cuya economía dependen de la llegada de millones de visitantes anualmente.

A partir del 1 de noviembre el cuerpo de funcionarios turísticos que integran a los "Ángeles Verdes" pasó de cuatro a solo uno. Esto debido a que el ayuntamiento de Cozumel no aceptó mantener el pago de los salarios de tres de estos trabajadores.

Únicamente quedó en funciones su coordinador en la isla Fernando Isaías Valencia Yeh, quien reveló que su salario es cubierto por el Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Su compañeros despedidos perciban cada uno alrededor de seis mil pesos mensuales, pero el ayuntamiento se negó a seguir pagando su salario. Fernando Valencia puntualizó que este era el único gasto que hace el ayuntamiento en ellos pues la operación es cubierta por la Corporación de Servicios al Turistas “Ángeles Verdes".

Marco Loeza dejo claro que la ausencia de los servicios de apoyo a los turistas en las carreteras de la isla dará una mala imagen y pone en estado de indefensión a los visitantes que sufran un percance, sobre todo en la zona oriental.

Destacó que nadie en el ayuntamiento le notificó que no se renovaría el convenio pero lamentó más aun que no se consideran opciones para no perder el servicio.

Por su parte la concejal Georgina Ruiz Georgina Ruíz enfatizó que la isla en su carácter de destino turístico internacional no puede darse el lujo de perder los servicios que prestan los "Ángeles Verdes".

"Sus servicios son complementarios y sumamente fundamentales para los turistas nacionales e internacionales que nos vistan, brindando mejores condiciones de seguridad vial. Esto puede restar competitividad