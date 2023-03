Angelina Jolie visitó Quintana Roo para salvar a la abeja melipona

Angelina Jolie estuvo en días pasados en la Península de Yucatán, específicamente en Akumal, Quintana Roo, como parte de los esfuerzos del programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), “Mujeres por las abejas”, del que es embajadora.

De acuerdo con un video publicado en la cuenta de Twitter de la compañía de cosméticos Guerlain, patrocinadora del proyecto; Angelina convivió con mujeres mayas que recibieron capacitación por parte del programa para el cuidado y fomento de la abeja melipona.

se escucha narrar a Jolie en el video.

Como parte de su labor como embajadora del proyecto de Naciones Unidas, Angelina Jolie visitó la selva maya de Quintana Roo para conocer, y al mismo tiempo promover, acciones en favor de la especie, que en la localidad realiza la fundación Selva Maya.

En las imágenes, se ve a Angelina Jolie vestida con el tradicional huipil y conviviendo con las mujeres mayas de la comunidad, así como con los niños. Asimismo, probó la miel que producen las abejas meliponas.

