Angemi da un mensaje de amor y libertad con su nuevo tema "Free"

Cancún.- El Dj y productor italiano Angemi decide compartir con México su sentir tras los oscuros días que vivió de cuarentena en su país, plasmándolos en el tema “Free”, el cual manda un mensaje de amor y libertad a quien lo escucha.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, desde Italia y hablando un español perfecto, pues su novia es mexicana, Angemi comparte su amor por nuestro país y los detalles de la música que será su carta de presentación al público.

“Soy Antonino Angemi, y mi apellido es mi nombre artístico de Dj, soy productor, cantante y compositor, hago el 100% de mis producciones en el género electrónico, mis estilos favoritos son el house, el brazilian house y el slap house. Ahora presento ‘Free’, un tema en el que he dado el 100%, quiero que el público sepa que también sé cantar, escribir letras, quise darle un extra a mi público, es una apuesta en el mundo de la música, en el futuro quiero cantar en español, hacer algo para México y transformarlo en algo electrónico que a la gente le pueda gustar”, expresó Angemi, quien se dijo amante de México y su cultura.

Ama México y su cultura

“Amo la cultura mexicana, conozco sus tradiciones, las fiestas, los tipos de comida, he visitado algunos lugares de México y todos me han encantado, hace un año toqué en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el público me impresionó, son uno de los mejores públicos del mundo.

‘Free’ es un tema que surgió tras los días difíciles que el italiano de 24 años vivió durante la pandemia por coronavirus, en los cuales reflexionó y se inspiró para dar un mensaje al mundo.

“Esta canción celebra la libertad y el amor, nació justo después de que empezaron a abrir las tiendas y los lugares, hice esta canción como canción de amor, pero la palabra libertad tiene ese sentido de que ya no estoy encerrado, puedo ser yo otra vez. Con el confinamiento regresé a entender los verdaderos valores de la vida, a convivir con la familia, me ayudó mucho a hacer un viaje introspectivo y de ahí saqué inspiración para nuevas canciones. El mundo ya no es el mismo que recordaba, tengo muchas historias para contar de cómo se vivió la pandemia”.

Dejó pendiente una gira mundial

“Tenía planes de ir a México en febrero, espero y sueño con regresar muy pronto, es uno de los países que prefiero en el mundo y los considero como mi segunda casa, regresaré con nuevo material. He escuchado muchas historias sobre Cancún, que es un pequeño paraíso natural, nunca he ido pero estoy seguro que es una experiencia increíble, espero vivirla pronto”.