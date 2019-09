En Tulum festejan 5 años de novios Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Agencia

TULUM, Q. Roo.- Las playas de Tulum y la zona arqueológica de Cobá fueron los escenarios que eligieron Sebastián Rulli y Angelique Boyer para celebrar su quinto aniversario de novios, fecha que ambos recordaron con románticos mensajes en sus respectivas redes sociales.

El actor argentino escribió a Boyer: "Quédate con esa persona que emocionalmente te enamora y que espiritualmente te fortalezca. @angeliqueboyer eres eso y más para mí. 5 años juntos y seguimos sumando. Te Amo Vida de Mi Amor. Gracias por tanto. Eres mi inspiración".

Boyer también tuvo románticas palabras para Sebastián y publicó en su red social una imagen en la que aparecía besando en la mejilla a su novio.

“Vida de mi amor @sebastianrulli Son 5 años de tantos buenos recuerdos, 5 años en los que he vivido los momentos más plenos de mi vida, construyendo la mejor versión de mí misma a tu lado y apoyando tus sueños y viendo realizarte como hombre es lo que me hace más feliz, este amor crece cada día, beso a beso. Gracias por hacerme sentir tan bonito, por la paz que me regalas. Te amo profundamente cada día mejor”.

Según las publicaciones en Instagram stories de Rulli y Boyer se encuentran disfrutando de unos días de descanso en Tulum, un destino turístico de la Riviera Maya en México.

No es la primera ocasión que la famosa pareja intercambia mensajes románticos a través de redes sociales. En julio, Rulli le dedicó unas palabras a Angelique con motivo de su cumpleaños.

"Pasa el sol y luego la Luna, así pasan los Días. Tú estás en todos ellos. Tú eres mi luna porque te sueño, tú eres mi sol porque me iluminas. Eres Mi Vida. Feliz cumpleaños mi Cielo. Por muchos Días de fiesta y amor a tu lado. Te deseo lo mejor Siempre!! Te Amoooo @angeliqueboyer #felizcumpleaños #vidademiamor #angy #felizcumpleangy".

