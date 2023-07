Ante bloqueos por basurero de Cancún, Ana Paty Peralta emite un comunicado

'Entendemos la incertidumbre de la gente' indicó la presidenta municipal Ana Paty Peralta durante la noche de este jueves, luego de que se registraran diversos bloqueos en el Arco Norte de Cancún y surgieran rumores de que ciudadanos llevarían volquetes de basura a la entrada del Palacio Municipal.

Peralta de la Peña indicó que se ha mantenido un diálogo con vecinos y vecinas que se encuentran 'afectados' y a través de una entrevista a Novedades de Quintana Roo, manifestó que se planea realizar una senda emergente para no afectar a los vecinos de las zonas junto al basurero de Cancún, pero en su momento brindará más detalles sobre el predio en el que se localizará.



Igualmente, explicó que ya no se puede regresar al anterior vertedero debido a la existencia de una contingencia ambiental en el sitio.

"Siempre voy a velar por ciudadanía, priorizando el medio ambiente y la salud de los cancunenses. Por eso fue que actuamos de esta manera", explicó.

#Entérate | "Entendemos la molestia de la gente"



La alcaldesa de #BenitoJuárez, @anapatyp, pide tiempo a vecinos de zonas aledañas al antiguo relleno sanitario de #Cancún para habilitar un nuevo espacio donde se pueda depositar los desechos.



📹 SIPSE pic.twitter.com/KsYjbdv2GD — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) July 21, 2023

Vecinos se manifiestan tras la rehabilitación del antiguo basurero.

La tarde de hoy un número significativo de vecinos de la zona de invasión La Colina y de otras colonias cercanas se manifestaron y cerraron la vialidad del Arco Norte para exigir que no se rehabilite el antiguo basurero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:45 horas sobre el Arco Norte a la altura de la supermanzana 245, donde más de 300 personas salieron a la avenida para manifestarse y con la consigna de no basura y no más contaminación sacaron las cartulinas rotuladas.

Cabe mencionar que las colonias son de invasores y desde hace dos años se han enfrentado con las autoridades para que no sean desalojados, ahora pelean para que no se habilite el basurero, también pidieron dialogar con las autoridades y amenazaron con no retirarse hasta que les garanticen que no se habilitará el basurero.