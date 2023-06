Antorchistas piden al cabildo apoyo para regularizar predios en Chetumal

Antorchistas se reunieron con integrantes del Cabildo de Othón P. Blanco para solicitar su intervención en la regularización de sus predios, los cuales llevan más de 20 años sin contar con certeza jurídica y sin la dotación de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

Un grupo de representantes de las 4 mil 700 familias que viven en los siete asentamientos irregulares de la capital del Estado fueron los que tuvieron la reunión de trabajo en la mañana de este miércoles con el gobierno local, luego de haberlos presionado con varias manifestaciones frente al palacio municipal.

Ruth Rodríguez Noh, una de las representantes de los antorchistas, explicó que su principal petición es que las autoridades gestionen ante el Ejido de Calderitas la entrega de sus títulos de propiedad sin la obligatoriedad del “pago extra”.

“Porque la verdad es que sí son varias las veces que se han acercado para ver lo de los títulos de propiedad, pero no gratis: quieren que paguemos otra vez por nuestros terrenos a pesar de que muchos ya liquidamos el adeudo desde hace varios años, cuando nos vendieron los predios a 80 mil pesos”, declaró.

La mujer comentó que los colonos están en contra de este abuso, ya que ahora los ejidatarios les están pidiendo entre 130 mil hasta los 200 mil pesos por regularizarse.

Es en este sentido que los habitantes de estos asentamientos irregulares pidieron que las autoridades locales lleven a cabo una mediación entre ambas partes.

También solicitaron que inicie la municipalización de las siete colonias irregulares que forman parte de la asociación antorchistas, a fin de que ya pronto puedan disfrutar de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica, calles pavimentadas y servicio de recoja de basura.

Por su parte, las autoridades municipales respondieron que aunque pueden mediar en este conflicto, carecen de las facultades para obligar a los ejidatarios a tomar ciertas decisiones sobre sus aún terrenos.

Sobre la municipalización de los predios, aclararon que hasta que no se tenga certeza jurídica de sus tierras no pueden realizar algún tipo de inversión en obra pública, ya que no tendrían forma de justificar el uso de recursos públicos en propiedad que todavía se considera propiedad privada.