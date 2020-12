“No vuelves a ser igual”, la antropóloga que identifica restos humanos en Cancún

Cancún.- La antropóloga forense, Ximena Chávez Balderas, utiliza sus conocimientos y habilidades para develar los secretos que encierran los huesos antiguos, pero también para ayudar a identificar los restos de las personas que fueron encontradas en fosas o están en calidad de desconocidas.

“Tenemos un entrenamiento que empieza con restos prehispánicos, pero muchos hemos decidido irnos a esta parte forense, porque queremos aplicar nuestros conocimientos a beneficio de la sociedad, y tiene que ver con la situación general que vive nuestro país en materia de desaparición”, dijo.

Actualmente, Ximena es perito en antropología forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, instancia con la que ha colaborado en casos como la identificación de los cuatro cuerpos encontrados en la obra del hotel Planet Hollywood.

“Cuando tengo un resto antiguo pienso que sus deudos le dieron un funeral, pero cuando tengo un resto contemporáneo, es diferente, porque tiene un nombre, un apellido y una familia que lo está buscando. Siento una responsabilidad de que regresen a su casa y que salga de esa lista de desaparecidos”, dijo.

El primer contacto que tuvo con el área forense fue durante su estancia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). En ese tiempo comenzó a trabajar de cerca con huesos cremados en la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyos estudiantes intercambiaban conocimientos con ella.

Su carrera profesional ha estado llena de logros y reconocimientos. Maestra en antropología y candidata a un doctorado por la Universidad de Tulane (Estados Unidos), ha publicado múltiples libros y artículos sobre la civilización mexica, incluso, fue galardonada cuatro veces por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“No vuelves a ser igual”

Alrededor de 2016 comienza su labor como perito independiente en Coahuila, en donde experimentó un acercamiento que no había tenido en el área de la arqueología.

“Empecé a convivir con las familias de las víctimas. Algo cambia en ti, no vuelves a ser igual, ver por todo lo que han pasado, la revictimización que han tenido en el proceso de buscar a sus seres queridos… yo ya no me veía regresando a trabajar en cosas históricas, porque hay muchas personas afuera que buscan una respuesta”, dijo.

Tras esta experiencia volcó mucho de su labor profesional en la identificación de víctimas, y aunque su vida académica quedó relegada, admite que su trabajo con huesos antiguos, le brindó una valiosa experiencia.

“Hay una línea en medio, donde estudiar el pasado y el presente nos puede dar una retroalimentación, donde hay aportes para conocer nuestra historia o para ayudar en un caso actual”, dijo.

