Anuncian aplicación de la vacuna Abdala contra el Covid en Cancún

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo continúa activo en la lucha contra el Covid–19, por lo que ahora se suma a la jornada de vacunación con la dosis Abdala, fármaco de origen cubano.

Las dosis se aplicaron desde el 30 de enero y hasta el 3 de febrero, haciendo una pausa durante el fin de semana y el día festivo, retomando la actividad del 7 al 10, del mismo mes de 2023.

Atención Benito Juárez.⚠️



Si aún no te has aplicado tu primera vacuna o aún falta tu dosis de refuerzo ¡Está es tu oportunidad!



🗓️Jornada de vacunación del 30 de enero al 3 de febrero.

📍Clínica ISSSTE.

⏰De 8:00 am a 2:00 pm.



Recuerda llevar los requisitos indispensables. 📄 pic.twitter.com/H47w5VAoip