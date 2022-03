El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo invita a las mujeres a que acudan a una revisión en el mastógrafo móvil, mismo que hará su recorrido por las unidades médicas y hospitales del Instituto, durante marzo, para promover la detección oportuna de cáncer de mama.

El jefe de Prestaciones Médicas del IMSS, doctor Gustavo Prieto Torres, hizo una atenta invitación a todas las mujeres derechohabientes de 40 a 69 años de edad, a que acudan durante marzo a solicitar su mastografía, estudio que tiene como objetivo detectar anormalidades en los tejidos de los senos, que en algunos casos y sin la atención oportuna, pueden convertirse en un riesgo para la salud.

Indicó que ya se reactivó este servicio de medicina preventiva y que durante febrero y marzo ya se realizan nuevamente las mastografías en la unidad móvil que recorre las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y los hospitales de manera itinerante, con las medidas de seguridad e higiene necesarias por la emergencia sanitaria por Covid-19.

Prieto Torres destacó la importancia de que todas las mujeres se realicen este estudio cada dos años, el cual se considera el más efectivo para la detección oportuna de cáncer de mama y así evitar que el padecimiento se extienda a otras partes del cuerpo.

Recomendaciones a las pacientes

Las recomendaciones a las pacientes para el día de la toma de mastografía son que, de preferencia, lleven ropa de dos piezas (blusa y pantalón o blusa y falda), acudan bañadas y sin desodorante, crema ni talco, ya que la mayoría de esos productos contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de Rayos X.

- Llevar ropa de dos piezas (blusa y pantalón o blusa y falda).

- Acudir bañadas.

- Sin desodorante, crema ni talco, ya que la mayoría de esos productos contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de Rayos X.

Calendario de los recorridos del mastógrafo móvil del IMSS

Cancún:

Hoy miércoles 9 de marzo, el mastógrafo estará en la UMF No. 16, el jueves 10 y viernes 11, en la UMF No. 15, el fin de semana 12 y 13 de marzo, en la UMF No. 14.

Playa del Carmen

Mencionó que los días 14 al 16 del mismo mes, el mastógrafo móvil estará en el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 2 de Cozumel y los días 17 al 20 en la UMF No. 11.

Pidió a la población de Chetumal estar atentos los días 22 y 23 de marzo porque el mastógrafo estará en el Hospital General de Zona No. 1 y los días 24 y 25 en Pucté y Felipe Carrillo Puerto, respectivamente Y para finalizar este recorrido, el equipo será trasladado a Cancún en el Hospital General Regional (HGR) No. 17.

El sábado 26 de marzo, el domingo 27 en la UMF No. 16, y el lunes 28 y martes 29 de marzo en la UMF No. 13, finalmente los días 30 y 31 en la UMF No. 15.

