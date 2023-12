Las autoridades del municipio de Benito Juárez anunciaron que comenzaron a realizar operativos para detectar puestos de venta de pirotecnia en toda la demarcación y sancionarlos.

Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento, comentó que los operativos se realizan de manera coordinada con otras fuerzas estatales y federales.

“No hay permisos para este tipo venta, de pirotecnia. Vamos a estar trabajando en operativos coordinados para ir retirando estos puestos que se instalen en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a estar pendientes en esta situación”.

Aseguró que los operativos ya comenzaron durante el pasado fin de semana, en los diferentes tianguis del municipio, y continuarán durante los próximos días para evitar que se comercialicen este tipo de productos.

Algunos reportes indican que se han detectado puestos de venta de pirotecnia sobre la vía pública en varias zonas del municipio, como ejemplo en varios puntos sobre la avenida Nichupté.

Anuncian operativos contra puestos de pirotecnia en Cancún / (Foto: José Aldair)

Por su parte, Cristina Torres Gómez, secretaria estatal de Gobierno, recordó que hay autorizaciones que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la instancia que otorga el uso de la pirotecnia, pero corresponderá a los municipios revisar que quienes vendan estos productos cuenten con dichos permisos.

"Es un tema municipal, pero lo que nosotros estamos solicitando a la población es que, en la medida de lo posible, no utilice ese tipo de diversión".

Ambos funcionarios coincidieron en el banderazo del operativo vacacional “Guadalupe Reyes 2023, que se realizó en Malecón Tajamar, Cancún, donde se informó que 6 mil 215 elementos de las fuerzas de seguridad estatal, municipal y federal estarán distribuidos en los 11 municipios del estado para garantizar que la temporada de fin de año se realice con saldo blanco.

En el evento, pidió no usar la pirotecnia "si no es estrictamente necesario y se usará la estrictamente permitida, porque un momento de descuido nos puede llevar a un momento de lamento y es justamente lo que no queremos".

Por ello, la funcionaria estatal subrayó que mientras a las autoridades les corresponde vigilar y socorrer, pero a la sociedad debe "estar al nivel que los tiempos requieren" y no hacer uso ilegal de la pirotecnia, pues "puede generar una desgracia", como incendios o lesiones a las personas que usan estos productos.