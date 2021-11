Anuncian pre-registro para la vacunación de menores de 15 a 17 años

Esta mañana de martes, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manule López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades serán vacunados contra Covid-19.

El registro se abre a partir de este viernes 19 de noviembre en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

Además, las personas que vayan cumpliendo 18 años también serán vacunadas contra el coronavirus.

López-Gatell informó que jóvenes de 15 a 17 años serán vacunados contra la COVID, aunque no tengan comorbilidades. El pre-registro en Mi Vacuna estará habilitado a partir de este viernes 19 de noviembre. pic.twitter.com/GTzwYSbrLV — Animal Político (@Pajaropolitico) November 16, 2021

López-Gatell destacó una reducción del Covid-19 durante 16 semanas seguidas y la hospitalización se mantienen en tendencia a la baja.

Quintana Roo pre-registro de vacunación

El Gobernador del estado, Carlos Joaquín, señaló la apertura a la nueva etapa de la jornada de vacunación. A partir de este viernes 19 de noviembre se abrirá el pre-registro en https://mivacuna.salud.gob.mx para vacunar adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades. Así lo informó el subsecretario de Salud.

La vacunación en México avanzará a una nueva etapa. A partir de este viernes 19 de noviembre se abrirá el pre-registro en https://t.co/x1kIhUydwI para vacunar adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades. Así lo informó el subsecretario de Salud @HLGatell. #PonteVIVO pic.twitter.com/zmCct0nhI6 — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) November 16, 2021

AVISO

Se recomienda no saturar la página intentado anotarse, pues la apertura del pre-registro será hasta el días viernes 19.

Datos requeridos

CURP

Entidad

Municipio

Código postal (opcional)

Teléfono(s) de contacto

Correo-e(s) de contacto

Pasos a seguir

Ingresar a mivacuna.salud.gob.mx

1. Otorgar CURP y aceptar el aviso de privacidad.

2. Verificar que los datos sean correctos.

3. Seleccionar estado y municipio donde actualmente vives (no importa si no coincide con identificación oficial).

4. Agregar el código postal.

5. En notas de contacto, agregar teléfono o correo para localizarte, puede ser de un amigo, hijo, nieto u otro familiar. También puedes especificar la hora de llamada.

6. Click en enviar y descargar folio de registro.

7. En caso de algún error, solicitar la llamada de aclaración.

8. Espera la llamada de un servidor de la nación para proporcionarte fecha de vacunación. No te podrá pedir dinero o datos bancarios.

