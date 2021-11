Aparecen los nuevos sesenta y ocho

Por los momentos que estamos viviendo es importante mencionar que parece que volvemos a los nuevos 68, esto en relación a las babosadas que está diciendo este sujeto de las universidades y también porque ha demostrado que los 14 años que se tardó en recibir su título reflejan que esto podría ser a que tiene un problema mental, además de utilizar constantemente sus “tontos dichos” que ofenden y por lo que han despertado al estudiantado universitario.

Tardó 14 años en poderse graduar pero hasta ahora no ha habido nadie que mencione haber sido compañero de él, eso pone en tela de juicio si su cédula de estudiante es real o es falsificada.

Su trauma de seguir mintiendo y querer vivir en la falacia ha sobrepasado al mismísimo Calígula, ya que este personaje despertó el odio desde los senadores hasta el pueblo romano, pero la realidad es que hay dos escenarios, el primero es que la mayoría de los estudiantes, maestros, empresarios y pueblo en general, han manifestado que están en total desacuerdo de que estos negativos personajes quieran tratar de dividir a los mexicanos para crear un conflicto entre la población mexicana a través de falsas hipótesis, y como muestra un botón, tanto la Comisión Federal de Electricidad, como la seguridad y la aplicación del estado de derecho no cumplen su cometido y solamente crean lástima por la actuación enferma de querer tener el poder pero sin razón.

Por ello todos los que somos y fuimos estudiantes universitarios concientizamos todas sus actuaciones desde el secuestro del Palacio Nacional hasta la asociación delictuosa del sistema judicial y de los jueces ya que no cumplen con la Constitución, por sus grandes idioteces.

Este gobierno se ha metido contra de las universidades y el movimiento que se está iniciando, con las marchas que se están programando, serán la pauta final ya que tristemente vemos como el país va de mal en peor.

Por ahora solo están dejando a la patria en cenizas, pero ésta resurgirá al igual que lo hizo el Ave Fénix, para que sea un México nuevo y con un total apego al estado de derecho para llevar a cabo la revocación de todas las malas acciones que conlleven al rescate de este país el cual siempre ha sido construido en base a realidades y hechos, no de dichos sin razón.

Cada vez más cerca el fin

de Morena en el poder

Los mexicanos ya estamos a 5 meses de poder limpiar y dejar en el olvido esta terrible pesadilla llamada Morena, porque es aquí donde hemos visto que este señor es un traidor ya que con el dinero de los impuestos se pagan otros intereses menos los que realmente tienen prioridad, como ejemplo está el caso de Dos Bocas, en donde se dice que tiene cientos de filas de facturas “falsas”, mismo caso en el que se encuentra el aeropuerto, del cual por cierto se dice que los vuelos que despeguen de ahí van a tener un aumento de costo de casi el 80 por ciento, con esto crearán una gran variación y cuando las aerolíneas, que están siendo forzadas a operar desde el Aeropuerto de Texcoco, comiencen a denotar sus pérdidas será cuando estas se van a recular.

Ya vimos como las acciones de la desaparición de la Policía Federal de Caminos, al igual a las acciones que hizo Fox con la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, han sido retrogradas, antinacionalistas y depredadoras de la confianza de todos, en el primer gobierno sin razón.

Estamos llegando a la posibilidad de que pronto, a través de la votación y de la pérdida de confianza en el gobierno actual, el 1 de marzo del año que viene, será cuando tendremos la posibilidad de revocar todo lo que se ha llevado a cabo con intenciones de destruir al país.

Si este hombre hubiera tenido la educación de una familia respetable otra cosa sería, lamentablemente nos damos cuenta que la única alternativa que le queda sería que mejor se suicidara para aprovechar la cercana y tradicional celebración de muertos, esto en relación a que no se ha visto ningún tipo de movimiento para ajusticiar a los asesinos de muchos de los promotores de la verdad y que son los periodistas.

Para tener un país limpio y

sano debemos barrer la basura

Cada vez es más frecuente ver la existencia de más de lo mismo, eso en referencia a la mafia del gobierno, es por ello que decimos que ahora si les está saliendo el tiro por la culata.

Ya estamos a escasos 5 meses para que a través del respeto al estado de derecho, los mexicanos podamos limpiar, ubicar y enjuiciar a todos estos seres que no han hecho más que burlarse de todos los sectores productivos de la nación.

Como así, una vez que caiga este mal gobierno tendrá que iniciarse el rescate y la revocación de todas las medidas anticonstitucionales que ha ejercido, por lo tanto cada día vemos con gran alegría que la actitud de este psicópata nos demuestra que su peor enemigo se llama Manuel Andrés y su peor error histórico ha sido el haber nacido en una hermosa república porque México ha sido un país que busca y buscará siempre la verdad.

Por lo tanto agradecemos al creador del universo que por la pesadilla que ha creado este hombre, al igual que el presidente de Brasil, deberá de ser juzgado ya que son más de 500 mil muertos y todo es debido a su falta de sentido común.

Para que los mexicanos vuelvan a gozar de la paz, la tranquilidad y de un país con altas prioridades debemos contar con seguridad, bienestar y certeza ya que ha sido demasiada la sangre que se ha visto correr debido al aumento de los secuestros, asesinatos y mentiras con las que se ha estado actuando.

Una vez más queremos agradecerle, desde lo más profundo de nuestro corazón, que nos haya dado la oportunidad de conocer todas estas falsedades las cuales nos han servido para reevaluar lo hermoso que fue este país y que esperamos pronto volverá a serlo.

La inseguridad que se vive

debido a la falta de seguridad

El mexicano vive por ahora con el “síndrome de la gallina” ya que no hay ninguna parte, a lo largo y ancho de la república, donde haya paz y seguridad para que los mexicanos puedan trabajar, vivir y desenvolverse plenamente con el derecho universal que merecemos.

Que viva la verdad y el sentido común de las gentes que tienen el don de la capacidad, por ello vaya una vez más nuestro más profundo agradecimiento a los seres negativos, como él y sus seguidores, que nos han demostrado como hay algunos personajes que no quieren el bienestar de un país, tan solo quieren controlar todo pero con el dinero del pueblo.

¡Vivan los mexicanos! ¡Vivan nuestras tradiciones y el olvido a los roedores.

Como ejemplo de estos actos negativos tenemos a las gentes que están robando dinero de Dos Bocas, del nuevo Aeropuerto y del Tren Maya, en donde en este último no se han respetado los derechos de nuestros hermanos indígenas, los cuales son derechos universales y con respeto a la propiedad privada.

El proyecto del Tren Maya ha sido una pesadilla para miles de ejidatarios quienes siguen esperando que el gobierno federal los indemnice por los terrenos que se encuentran ubicados por donde se tenderán parte de los rieles para el ferrocarril.

Según mencionan algunos medios y organizaciones, existen pruebas y testimonios de cómo, por décadas, se escondió información a miles de ejidatarios respecto a los derechos y beneficios que tienen y que hasta el momento sus demandas siguen sin resolverse.

Por otra parte el Aeropuerto “Felipe Ángeles”, es un aeropuerto civil y militar, el cual será inaugurado en marzo de 2022, esta obra tendrá una inversión de 75 mil millones de pesos.

El nuevo Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles” está ubicado en Zumpango, Estado de México, a tan sólo 45 km del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), en la misma zona que la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Y por último tenemos el caso de Dos Bocas, vamos empezando por paros de labores de empleados de ICA, falta de pagos al personal y falta de mejoras a las condiciones laborales de los mismos.

En este caso se llegó al despliegue de integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde arrojaron gases lacrimógenos a los manifestantes.

Rentabilidad del proyecto y márgenes de refinación de Pemex: Un estudio del IMCO sobre la rentabilidad de Dos Bocas señala: “en la última década, el margen de refinación (la diferencia entre el valor del producto refinado como producto final y el valor del petróleo crudo como insumo) promedio observado es de 1.9 dólares por barril de productos refinados, una cifra mucho menor al promedio de 70 dólares por barril de la mezcla de crudo mexicana.”

En el mismo estudio, se concluye que al analizar 30 mil escenarios posibles, la refinería tiene únicamente una probabilidad de 2% de ser rentable. A partir de la simulación de un modelo Monte Carlo para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto.

México Evalúa realizó un análisis de los riesgos e irregularidades de la construcción de la Refinería de Dos Bocas en los que sobresalen:

Ausencia de caso de negocio de inversión, ya que PEMEX lo reservó como información confidencial.

Inicio de construcción sin manifestación de Impacto Ambiental Regional

AMLO se conduce como un

megalómano: Raymundo Riva Palacio

El periodista Raymundo Riva Palacio acusa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está molesto tras los resultados políticos que ha tenido su partido a nivel nacional.

En entrevista para Radio Fórmula, el columnista aseguró que todo fue un cobro de factura, pues los mexicanos se han mostrado específicamente molestos con las políticas de la Cuarta Transformación.

En ese sentido, Riva Palacio señaló que la conducta del primer mandatario es la de un megalómano, lo que consideró realmente peligroso para los personajes políticos del momento, y para el país en general.

“Estamos frente a un megalómano que está ajeno y distante a la realidad, y puede pasar cualquier cosa, puede suceder lo que sea. El estado soy yo, el paisa soy yo, no me pertenezco ya. Es algo desproporcionado en términos psicológicos y muy peligroso”.

Se aplaza hasta diciembre la audiencia

sobre el accidente de la Línea 12

La audiencia por el colapso de la Línea 12 del Metro se aplaza hasta el próximo 3 de diciembre, debido a que la defensa de los imputados y las víctimas argumentaron que no tuvieron tiempo suficiente para analizar la carpeta de investigación.

Este miércoles 25 de octubre se llevó a cabo la cita para la audiencia a la que acudieron las personas acusadas por los delitos de homicidio culposo, daño a la propiedad y lesiones culposas, entre ellos Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro.

Asimismo, la defensa afirmó que si el gobierno de la CDMX y las empresas quieren hacer un fondo para resarcir los daños ocasionados por la caída del vagón del metro, deben participar las víctimas en las conversaciones alrededor de este fondo y que este considere un concepto por daños punitivos.

“Tiene que haber una sanción ejemplar que genere una consecuencia en toda la industria de la obra pública, para efectos de que esto no se repita y que quienes participen tengan muy claro que si cometen una negligencia va a haber una consecuencia”.

Aseguró que en la carpeta de investigación de la fiscalía, a la que tuvieron acceso el viernes 22 de octubre, no hay ningún citatorio a las empresas, algo que preocupa a las víctimas. Aseguró que ven oportunidades fuertes en contra de las empresas que diseñaron la Línea.

Carta dirigida a los jueces Delgadillo Padierna y Villar Ceballos (malditos sinvergüenzas) Carlos Alazraki

Prólogo dirigido al gobernador de Hidalgo.

Gobernador Fayad: ¿Le puede explicar a las bases priistas qué carajos estaba usted haciendo al aplaudir al senador Julio Menchaca, candidato a la gubernatura de su estado por Morena? ¿Acaso es su primo, medio hermano o mejor amigo? O ¿ya chaqueteó y traicionó al partido de su vida? Es usted igualito a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. ¡Qué asco me dan!

Detestables Jueces: Hace cuatro años admiré mucho a la licenciada María de los Ángeles Fromow porque, por fin, después de tanto trabajo en toda la República, había terminado por encargo de Peña Nieto, su proyecto del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Un proyecto que por fin hacía justicia a las y los mexicanos.

Desgraciadamente, cuando Andrés Manuel tomó posesión como presidente de la República, hizo una porquería de ese magnífico proyecto.

La razón por las que les escribo mi Carta Semanal es para preguntarles ¿por qué tanta saña contra Rosario Robles?

Tengo claro que son unos COBARDES porque no tienen los pantalones como otros jueces honestos de rechazar la petición del gobierno federal de irse con todo contra Rosario.

También me queda claro que han VIOLADO la ley como tantos funcionarios lo hacen.

Sigo… También está clarísimo que son unos MENTIROSOS al plantear las razones del porqué se tenía que quedar Rosario detenida.

Tampoco me confunde lo transa que es usted, juez Delgadillo Padierna, al falsificar una licencia de la Sra. Robles. Es usted tan obvio que ni siquiera se enteró que la segunda licencia que falsificó traía una dirección que no existe en toda la ciudad.

Así es, inepto juez. La avenida Tennyson existe nada más en la colonia Polanco. No en una colonia inexistente.

Al día de hoy sigo sin entender por qué ustedes dos, dijeron que la Sra. Robles no podía salir del reclusorio porque era un gran riesgo que la Sra. Robles se pueda fugar.

¿De verdad lo creen? ¿De verdad creen en esa estupidez? ¿Sobre todo cuando la Sra. Robles cortó sus vacaciones con su hija Mariana para presentarse al juzgado? Dudo mucho que lo crean.

Lo que sí me queda clarísimo es que todo este circo fue armado desde arriba. Me sabe a una venganza de nuestro presidente por el capítulo de las ligas de Bejarano (tío de usted, juez Delgadillo). Me sabe a una terrible consigna para que Rosario no salga. Me sabe a una mala leche impresionante de parte de ustedes.

Porque la verdad, la Sra. Robles ni debía haber estado en la cárcel y con que le hubieran quitado su pasaporte, habría salido de ese asqueroso lugar.

Y para mi público que no está enterado, les platico una mini historia:

¿Sabían que antes de que le llegaran los papeles al juez Villar Ceballos, estos papeles habían sido revisados para enviarle recomendaciones a esa basura de juez?

¿Y sabían que estos 4 jueces HONESTOS por UNANIMIDAD le recomendaron a este juez que NO HABÍA RAZÓN PARA QUE LA SEÑORA ROBLES SE DEBA QUEDAR UN SOLO DÍA MÁS EN EL RECLUSORIO?

¿Y QUE SU RECOMENDACIÓN ERA QUE LA LIBERE INMEDIATAMENTE?

¿Y saben lo que hizo este sinvergüenza juez? No les hizo caso a estos 4 jueces y no le concedió la libertad.

Por último, basuras de jueces, les hago una pregunta:

¿Cómo se sienten cuando se ven en el espejo? ¿Cuándo ven a los ojos a su mujer? ¿A sus hijos? ¿A sus amigos?

¿Y a Dios?

Son otra VERGÜENZA PARA MÉXICO.

¡Me dan asco!

Queremos destacar la labor de un hombre el cual objetivamente ve que es posible la transformación y el rescate del país eliminando a toda la bola de hipócritas que por el momento están actuando en el poder, por ello es que le enviamos un aplauso y reconocemos su firme criterio, exhortándolo a que siga adelante con su labor, ya que la verdad es la única que siempre nos hará libres.

