Apertura de la avenida 20 está fuera de programa

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La apertura de la avenida 20, entre las calles 8 y 10, donde se ubica el antiguo Palacio Municipal, no forma parte de las acciones que hará la Dirección de Infraestructura en este año.

Antonio Terrazas Lara, titular de la oficina, indicó que sí es un plan que se ha anunciado, pero dependerá del estudio que harán para la remodelación de la zona turística que estará listo a mediados de año.

“Sí ha sido un tema que se ha platicado al interior del municipio, la misma presidenta municipal lo ha comentado en reuniones públicas con los empresarios, pero necesitamos hacer los estudios de toda esa remodelación que queremos hacer para ver si es o no conveniente para el tema de movilidad”, dijo.

La remodelación a la que hizo referencia el funcionario es el cambio de imagen urbana que se pretende hacer para la Quinta Avenida, la avenida 10 y las calles 8 y 10 hasta su enlace con el Palacio Municipal, cuyo frente se extiende sobre lo que anteriormente era la avenida 20, pero que se cerró desde el año 2012.

Terrazas Lara explicó que los cambios en el entorno urbano se harán para promover el paso de los turistas, y tal como está actualmente el frente del Palacio Municipal que se convierte en automático en la plaza cívica 28 de Julio que favorece los paseos a pie.

“Aquí el tema de si se abre la avenida 20 o no, depende del tema de movilidad; no es un tema de dinero –que no tengo el estimado cuánto costaría abrirla, aunque no es mucho-, se trata de darle prioridad a los transeúntes, aunque también sabemos que por el lado del tránsito vehicular es conveniente abrirla, pero será cuestión de las evaluaciones que haremos”, dijo.