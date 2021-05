Aplauden empresarios valentía de Atenea Gómez Ricalde en el debate.

Líderes empresariales y pescadores de Isla Mujeres aplaudieron la valentía que demostró la candidata por la coalición “Va por Quintana Roo, Atenea Gómez Ricalde al ser la única en participar en el debate promovido por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).

Como muchos saben, de los seis candidatos a presidente municipal que existen para Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde candidata por la coalición “Va por Quintana Roo” fue la única que decidió participar en este ejercicio democrático promovido por la autoridad electoral.

Diana Martínez Márquez, hija del primer gobernador de Quintana Roo y pionera de la hotelería de Isla Mujeres, dijo que la inasistencia de los demás candidatos fue una verdadera lástima, porque era la oportunidad para presentar propuestas y realizar compromisos con los ciudadanos.

Con relación a la intervención de la candidata por la coalición “Va por Quintana Roo” Atenea Gómez Ricalde dijo que fue excelente además de muy acertada y propositiva.

Explicó que los temas más interesantes para ella fueron la Salud, Seguridad y desde luego lo relacionado al rescate económico y turístico.

Por su parte, Jesús Castillo Magaña, también empresario de Isla Mujeres, dijo que fueron propuestas muy claras y concisas las presentadas por la candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” quien además demostró seguridad y valentía al participar en este evento en el que lamentablemente los demás candidatos decidieron no participar.

“Me gustó, tiene muy buenas propuestas para mejorar la economía de Isla Mujeres y es una verdadera lástima que los demás no le quisieran entrar”, expresó.

De igual forma, Baltazar Maldonado Tun, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el municipio, mencionó que la candidata tiene una propuesta interesante sobre el rescate de los sitios emblemáticos de Isla Mujeres, aunado a lo que en verdad ellos agradecerán, que será la propuesta de la Ventanilla Única para sus trámites.

“Para mí es la mejor de sus propuestas, la ventanilla única, pues con esta se solucionarían todos los engorrosos trámites que muchos empresarios tienen que hacer año con año, ya sea para la licencia de funcionamiento o los demás permisos” comentó el líder de la Canirac.

Por último, Baltazar Gómez Catzín, presidente de la federación de cooperativas pesqueras en Quintana Roo y presidente de la cooperativa “Por la Justicia Social” dijo que una mujer así es la que necesita Isla Mujeres, con valentía para hacer frente a los problemas que hoy padece el municipio.

“No se trata sólo de decir yo quiero ser presidente y ya, es necesario debatir y presentar las propuestas para ver qué tan preparados están para gobernar” comentó.

“Yo creo que los demás no fueron porque simplemente no tienen propuestas y no tienen interés en gobernar bien a la isla, solo quieren llegar para hacer lo que han hecho los demás en los últimos cinco años” recalcó.

“Lo que dijo la candidata ayer, todo es cierto, el dinero se lo han robado y mientras a los trabajadores les siguen descontando sus sueldos y demás prestaciones” comentó.

“Me hubiese gustado ver allí en el debate al candidato de Morena para escuchar sus propuestas y ver si realmente interesa la isla o solo viene a hacer lo mismo que los que han estado en los últimos cinco años” concluyó.