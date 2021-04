Aplican más de nueve mil vacunas contra Covid en segunda fase en Playa del Carmen

La segunda fase de la campaña de vacunación contra el Covid-19 concluyó con la aplicación de más de nueve mil dosis a personas mayores de 60 años de edad, quienes en marzo pasado recibieron una primera.

José Martínez López, director regional de Programas Regionales para el Desarrollo, informó que en este segundo día hubo mayor orden en la aplicación de las vacunas, debido a que las personas que les aplicaron la dosis llegaron conforme a la letra de su primer apellido.

“La gente que en un principio no se acopló con la nueva convocatoria, por la organización, pues no hubo gente que no acudió al horario que se le indicó, ahora está evitando que las aglomeraciones se lleven a cabo con la participación la gente ha sido muy buena”, dijo Martínez López.

Hasta la tarde de ayer, y al cierre de la presente información, el equipo médico que se encontraba en alguna de las sedes que habilitaron, aún no definían si iban a habilitar un día más para vacunar a la población que se quedó sin la aplicación de la vacuna.

Hay que recordar que esta campaña de vacunación es para personas mayores de 60 años de edad que recibieron una primera dosis en marzo pasado. Los puntos que se habilitaron en esta ocasión fueron en el Centro Nacional de Alto Turismo (Cenaltur), el centro de salud de Villas del Sol y el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Martínez López reconoció que hubo desorganización al principio por diversas circunstancias, entre ellas por población que llegó de manera temprana a los centros de vacunación y buscaban pasar antes de tiempo conforme a su turno.

Al menos en el caso del Cenaltur, donde el pasado lunes se observó una alta aglomeración de gente, en esta ocasión la población que acudió ya era menor. Asimismo, llegó a dicho sitio personal de una empresa que obsequió rebanadas de pizza al personal médico, personas beneficiarias con la vacuna y a sus familiares.

De acuerdo con fuentes, será la siguiente semana que haya probabilidad de que vacunen a personas mayores de 60 años que no alcanzaron una primera dosis.

