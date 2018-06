Usan tecnología para buscar sexo casual o pareja (video)

Jazmín Ramos/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con el boom de las nuevas tecnologías y el uso del internet a través de las plataformas digitales y los dispositivos móviles, la forma en como se socializa ha cambiado al grado de que incluso se busca sexo casual o pareja para establecer relaciones estables que llegan hasta el matrimonio.

Palabras como me gusta, compartir, contactos, seguidores, tráfico, así como mensajes de texto y de voz son muy comunes en nuestra comunicación del día a día, debido al uso de de las redes sociales y aplicaciones que permiten establecer vínculos comerciales, de entretenimiento, informativos, educativos y sentimentales entre los cibernautas.

También te puede interesar: De cuatro 'apps' de transporte en Cancún, sólo se multa a una

La coordinadora de la Escuela de Mercadotecnia de la Universidad Anáhuac de Cancún, María Escobar Figueroa, explicó que las relaciones interpersonales cambiaron con las nuevas tecnologías sobre todo entre los jóvenes, quienes se comunican mediante aplicaciones (apps) en sus teléfonos inteligentes generando una nueva forma de interactuar.

“Obviamente con las plataforma digitales van cambiando el panorama de la comunicación, que es más evidente entre los jóvenes, sin embargo el cambio en como se socializa repercute de manera general, es decir estas herramientas no son exclusiva de una sola generación, ya forma parte de las actividades cotidianas y cada quien las usa de acuerdo a sus propios intereses”.

Además conforme surgen nuevas herramientas de comunicación hay un impacto en la forma en la que se interactúa, los mismo pasó con la imprenta, con la radio, con la televisión y actualmente con el internet; las relaciones interpersonales se modifican de acuerdo al avance de la tecnología.

Sin embargo, ahora con el internet la comunicación es más inmediata y se globaliza dejando a un lado el contacto físico teniendo como medio un dispositivo, entonces hay teóricos que argumentan que distorsiona la forma en como se socializa, pero se debe entender que es otra época y que las tecnología llegaron e influyen en nuestra vida cotidiana.

Asimismo, comentó que el uso que se le da a estas herramientas dependerá de cada individuo, de sus forma de pensar y de actuar, es aquí donde entra la parte negativa de las tecnologías, el tema de la seguridad, pues no se sabe realmente quien es en realidad la persona con las que se está interactuando, ya que puede crear un perfil apócrifo y se entra en lo que se llama la falsa socialización.

Mencionó que ahora hay aplicaciones hasta para buscar sexo casual o establecer algún tipo de relación afectiva como Tinder y Badoo, lo que potencializa el riesgo para quienes las usan, aunque hay sus excepciones pues hay personas que lograron conectar, al grado que esas relaciones llegaron al matrimonio y formaron sus propias familias.

Los filtros y la auto-regulación

Por su parte la psicóloga Dolores García Tosca, indicó que mientras el ser humano va innovando más en la tecnología se tienen un impacto en su comportamiento, pues están a sus servicio, ya sea para uso doméstico o so-científico y se aplican al día a día, de tal suerte que en el tema de la socialización el internet ha modificado la forma en que se interactúa.

Mencionó que uno de los propósitos del ser humano es vivir en comunidad, entonces estas aplicaciones buscan crear estos vínculos, no obstante como cualquier herramienta habrá personas que las utilicen de forma negativa, ejemplo de ellos hay muchos con ciertos hechos lamentables, pero en si las herramientas no tienen una tipificación de buenas o malas, sino todo dependerá de quien haga uso de ellas.

Dijo que tener un teléfono inteligente da la oportunidad de contar con aplicaciones que no solo acercan a los círculos afectivos, sino que abren un abanico de oportunidades con miles de personas en el ciberespacio y al no haber reglas obviamente si no se tienen cuidado quienes usan las herramientas se ponen en riesgo.

“Crear un perfil, no significa que ese perfil sea de acuerdo a la realidad; los perfiles que tenemos en cualquier red social, nos deja ver una parte del roll real o imaginario que tenemos como personas, es decir si en realidad dos personas no se llegan a conocer en la vida real bajo años de convivencia, menos con un perfil en la red social”.

Mencionó que para evitar riesgos, se requiere ser selectivo cuando se socializa en las plataformas digitales, pues generalmente las personas que usan estas herramientas se van configurando imaginariamente, es decir comparte solo parte de su personalidad, datos, imágenes o audios que solo los favorecen.

Sostuvo que el poder jugar con los perfiles es lo que hace atractivo las redes sociales, además al no haber reglas en el internet se genera toda esta permisividad que lamentablemente es aprovechada por personas con conductas negativas o por el crimen organizado, de ahí los filtros y las restricciones que se deben tener al compartir los datos personales.

Conceptos

Internet: Es una red que conecta a otras redes y dispositivos para compartir información. Esto lo hace por medio de páginas, sitios o softwares.

Internauta: Se denomina internauta a la persona que navega por internet o la red de redes.

APP: El término app es una abreviatura de la palabra en inglés application. Es decir, una app es un programa. Pero con unas características especiales, refieren sobre todo a aplicaciones destinadas a tablets, teléfonos inteligentes y computadoras

Ciberespacio: Se refiere a un entorno no físico creado por equipos de cómputo unidos para inter-operar en una red, la interacción en el ciberespacio no requiere del movimiento físico más allá que el de intercambiar, datos, imágenes, voz y datos

Redes Sociales: Las redes sociales son aplicaciones que favorecen el contacto entre individuos; estás personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red.