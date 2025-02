Aprobación en las nubes

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su cuarto mes de mandato con cerca de 80% de aprobación ciudadana, de acuerdo con diversas encuestas nacionales. La “luna de miel” con el pueblo se prolongó. Quienes pensaban que su popularidad no se trasladaría a la aprobación, se equivocaron. El mes pasado, en el marco de los 100 días de administración, cuando no estaban en la mesa pública el tema migratorio y la amenaza arancelaria, el porcentaje fue similar al citado. El respaldo, entonces, no ha sido solamente coyuntural.

Ahora, el nivel de apoyo popular que arrojan estudios (como El Financiero) sugiere que la ciudadanía cerró filas con la presidenta en esos dos asuntos (nada mejor que un “enemigo externo común”), aunque el fondo es el modo de encarar los riesgos y las adversidades: su “firmeza y dignidad” ante Estados Unidos principalmente, destacan en los posteos de Morena, su partido.

El porcentaje podría aumentar, aun cuando los problemas más graves como la inseguridad y la violencia, son claramente identificados por la población; sin embargo, la gente valora más las pensiones, las becas educativas, la ayuda a comunidades indígenas, la asistencia para personas con discapacidad y el trabajo que beneficia a mujeres, entre otras acciones.

Algunos han tratado de explicar que el apoyo se debe a que, aproximadamente un 40% de las personas encuestadas en la mayoría de los sondeos, reconoce que en su hogar se percibe ayuda del gobierno federal y el doble (o sea un 80%) cuando se trata de mayores de 65 años. No obstante, sería impreciso atribuirlo del todo. La presidenta sí ha sido eficiente en temáticas de fondo y de coyuntura, opinan quienes interpretan consultas como Mitofsky.

La presidenta de la república empezó con una altísima expectativa. Quintana Roo es un ejemplo. La firma De las Heras Demotecnia divulgó, apenas una semana después de asumir la presidencia (en octubre pasado), que el 90% de las personas encuestadas creía que realizaría una buena labor. Mirado en retrospectiva, los números de hoy no sorprenden.

Desorbitado

Si “las encuestas se pagan” como acusan algunos en Quintana Roo cuando ciertas presidentas municipales lideran en aprobación, ¿qué esperan en Othón P. Blanco o José María Morelos? Si sólo comprar fuese el caso, una ayudita de ese tipo no les caería mal, para levantar la moral.

El respaldo ciudadano está por los suelos, debido a errores y omisiones, imposibles de ocultar.