Aprueban extensión del convenio para reciclaje del sargazo en Cancún

El gobierno municipal de Benito Juárez anunció la renovación del convenio con la empresa Dianco México S.A.P.I de C.V. para la disposición final del sargazo que se recoge en las playas.

Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, comentó que este convenio es una extensión del firmado en 2021, debido a que es la única empresa en el mercado que se dedica a estas labores.

"Esta empresa ya lleva trabajando con el Ayuntamiento con una firma de convenio desde 2021 y ahorita se ratifica este convenio. Lo que hacemos es que por parte de Zofemat como de Servicios Públicos se hace la recolección del sargazo en las playas y se traslada hacia Dianco que está a la entrada de Puerto Morelos, no son muchos los kilómetros para llegar a la disposición final".

La alcaldesa aseguró que, previo a la aprobación de la renovación de este convenio en la 39 sesión ordinaria de Cabildo, ella y los regidores realizaron un recorrido por las instalaciones de la empresa para constatar que los procedimientos garantizarán el cuidado al medio ambiente y un tratamiento adecuado del sargazo, así como para aclarar algunas dudas.

“Incluso constatamos la maquinaria que tienen: cuentan con membrana en la que se deposita el sargazo, se realiza la limpieza -sobre todo de arena, la cual se recolecta y se regresa a las playas de donde se tomó-y compactación del sargazo”.

En el convenio se estableció que no hay ningún costo ni para el Ayuntamiento de Benito Juárez ni para ningún hotel de la zona federal, que tienen que ser responsables de su limpieza del frente de sus playas, pero la única condición por parte de la empresa para recibir el sargazo, es que no contenga basura, que no tenga más de tres días, ni pasto marino, para poder aprovechar esta macroalga, añadió.

“Ellos nos están dando todas facilidades para entregarles todo el sargazo. Nosotros no tenemos nada qué hacer con el sargazo más que retirarlo de nuestras playas y que ellos lo pueden aprovechar (en la realización y comercialización de fertilizantes y composta".

Peralta de la Peña aseguró que el convenio con Dianco México tendrá vigencia durante el resto de la administración y, aseguró, que esta es “una empresa responsable, quintanarroense, con empresarios mexicanos", de las pocas que hay en el mercado.

Asimismo, indicó que, en lo que va del año, el gobierno municipal ha trasladado más de mil 300 toneladas de sargazo recolectadas en las playas de Cancún, al centro de acopio de Dianco México.