Yo voto, ¿tú votas?

Se ha iniciado formalmente la contienda electoral y es momento de preguntarnos si vamos a votar, si ya decidiste tu voto o aún lo estás pensando. Cualquiera que sea tu respuesta, te invito a reflexionar, es momento para ello.

Estamos inmersos en la lucha política, está en juego la Presidencia de la República, la presidencia municipal Cancún, la lucha por los espacios políticos es magna, en los medios de comunicación, las redes sociales se refleja la contienda, el deseo de ganar, de derrotar al adversario; en los eventos públicos, los actos de campaña, los candidatos sacan sus mejores galas, de oratoria, de gesticulación, de arenga, de discurso.

Para algunos resulta atractivo conocer sobre las campañas, para otros no importa o no les interesa, porque simplemente no confían o no les llama la atención; sin embargo, como ciudadanos debemos acudir a votar, dejar la apatía a un lado, es momento de exigir resultados, de transitar del coraje y la insatisfacción hacia mejores gobiernos, que den respuestas y rindan cuentas, que cumplan su labor y no abusen del poder, que abatan la corrupción y mejoren la economía, en fin, que estemos mejor en nuestra forma y convivencia de vida, con acceso a mejores salarios, vivienda, educación, salud, entre otros deseos que día a día planteamos.

Esta inquietud invita a imaginar la situación actual, en nuestra mente se dibujan y desdibujan los escenarios, las ideas, las propuestas; pero ¿es esto lo importante? porque después de estos tres meses hay algo que no se desdibuja ni cambia, es la realidad, los problemas y sus dilemas. Sobre este punto debemos debatir, exigir propuestas y respuestas a los problemas más sentidos de nuestras comunidades, “no más se dice en el argot”, y así es, “no más”. Este es el grito, la exigencia, necesitamos políticos que sirvan a la gente, necesitamos recuperar la confianza en la política y es de esa manera.

El panorama nacional se presenta complejo y alentador, valga pues la contradicción; por un lado esperamos que las nuevas autoridades desde el próximo Presidente, le cumplan a la gente, y por el otro lado vemos la corrupción, el abuso de poder, la crisis de partidos, la pobreza, la falta de empleos, etc.

En los medios, en las empresas encuestadoras, las apuestas van y vienen, escritores, columnistas, caricaturistas, etc. señalan, analizan, prospectan, sacan ganadores y perdedores. Es el juego democrático, la lucha por el poder, del presupuesto, del control.

Y es en serio, necesitamos que las cosas cambien, que los partidos no abusen más del presupuesto, que los gobernantes no roben ni usufructúen del erario; nuestro futuro está en juego, cuidémoslo participando y exigiendo cumplan.

Esto es trascendente para el futuro del país, de nuestra ciudad. Vota y exige, después ya nada será igual. Yo voto, ¿tú votas?, tu participación hace la diferencia.