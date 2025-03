Aranceles de Trump y reforma judicial… la tormenta perfecta

A pesar de que no habrá, por el momento, aranceles, la incertidumbre aumentó y pegará a la inversión y al consumo, por lo que la proyección del crecimiento económico para México es de 0% para 2025, afirmó Sergio Kurzcyn, director de estudios económicos de Banamex.

Kurzcyn explicó que Trump perdió credibilidad en los mercados con la nueva postergación de los aranceles para el 2 de abril, además de que el daño ya está hecho y con estas amenazas le quita valor al T-MEC.

Por si fuera poco, el experto agregó que la economía mexicana padecerá una doble incertidumbre, también por la reforma judicial en México, ya que Morena y el gobierno cambian la Constitución de manera apresurada y modifican las reglas del juego.

¿Por qué Banamex perfila para la economía mexicana un PIB del 0%? “La incertidumbre para los inversionistas mexicanos, independientemente de Trump, también aumentó. Traemos una proyección del PIB de 0 porque las tasas de interés siguen estando muy altas a pesar de que empiezan a bajar”, detalló en conferencia Sergio Kurzcyn en la 33ª Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex.

La otra razón, dijo, por la que prevé un estancamiento en la economía mexicana es porque al gobierno “se le pasó la mano” y tuvo una política fiscal irresponsable en 2024.

“Enfrentaba una política monetaria de Banxico que iba en el sentido opuesto de enfriar la economía y Hacienda quería calentar la economía, pero ya le cayó el 20 al gobierno y por lo tanto en el 2025 el gobierno no va a impulsar a la economía a pesar del Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo”. Por esas tres razones, recalcó, las tasas, lo fiscal y las dos incertidumbres externas e internas es que el PIB de México será del 0%.

Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex, expuso que en caso de que se implementaran los aranceles a las exportaciones de México por parte de Estados Unidos por un año, proyectan una caída del PIB de 2.4%. “El efecto no vendría únicamente por una disminución de las exportaciones, sino un gran componente sería por una caída mayor de la que estimamos de la inversión”, agregó.

En este escenario de recesión, calcula que la tasa de desempleo se elevaría 4%, el tipo de cambio cerraría 2025 en 23.4 pesos por dólar y la tasa de interés que cerraría en 8.25%, es decir, habría menos espacio para para recortes.

Además, el gobierno enfrentaría una encrucijada porque serían vacas flacas y recordó que no impulsó el gasto “cuando no había que impulsarlo” en 2024, lo cual pone nervioso a los mercados si suben el déficit en 2025. Pero la teoría económica diría: “Si se va a una recesión, sube el déficit, pero ya no puedo porque se me pasó la mano antes.”

“La única salida que observo sería aumentar el déficit, pero también haciendo una reforma fiscal para tranquilizar a los mercados y prever la sustentabilidad fiscal a largo plazo”, recalcó.

Los cambios en el sistema judicial «serían particularmente perjudiciales» para las futuras inversiones de relocalización de empresas desde Asia a México, advierte Moody’s. Esta tendencia, conocida como «nearshoring», busca aprovechar las mejores condiciones logísticas y geopolíticas que México ofrece para abastecer al mercado estadounidense y se erige como gran esperanza para impulsar el crecimiento en el largo plazo.

Aunque resulta improbable que estos flujos de inversión se detengan del todo, expertos consideran que la reforma podría enfriar el entusiasmo de muchas empresas. Las reformas aportarán un nivel adicional de cuestionamientos en los directorios de las compañías, preocupados por la certidumbre jurídica de sus inversiones, señaló Marczak.

Eventuales perjuicios a la inversión y el comercio, a causa de la reforma del poder judicial afectarían finalmente el crecimiento esperado del PIB. «Es muy posible, por la reforma al Poder Judicial, que la economía mexicana caiga en un largo estancamiento» y no se descarta una «recesión», señaló vía X Gabriela Siller, directora de análisis del banco BASE.

Como augurio, el peso mexicano tocó mínimos de dos años justo antes de la aprobación parlamentaria, pero rebotó luego impulsado por tomas de ganancias.

La firma Oxford Economics señala que, aunque la reforma no mermará inmediatamente el crecimiento, enfriará la inversión privada, que podría caer hasta 12% por debajo de lo previsto, arrastrando con ello al PIB. Moody’s, en tanto, coincide en que «un shock de confianza prolongado» frenaría la inversión empresarial y reduciría el crecimiento después de 2025.