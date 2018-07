Alexa Viera saca su primera tarjeta amarilla en la Liga Mx

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La árbitro chetumaleña, Alexa Viera Clarke, debutó con éxito en la Liga MX de Fútbol Femenil, al sancionar correctamente el encuentro entre las Diablas de Toluca y Lobas BUAP.

Como un sueño hecho realidad, así es como considera la capitalina el hecho de haber llegado al máximo circuito del arbitraje femenino, ahora en su incursión dentro de la Liga MX.

En entrevista vía telefónica desde la Ciudad de México, donde se encuentra concentrada y realizando trabajos de preparación, Alexa Viera compartió su impresión sobre este nuevo paso dentro de su carrera como silbante de Fútbol.

“Me siento muy contenta, es un sueño hecho realidad del que no quiero despertar. También es un gran reto para mí porque tengo que cumplir a quienes me dieron la confianza y la oportunidad de cumplir este objetivo que me había puesto desde hace tiempo”, dijo.

Sobre su actuación sobre el terreno de juego en el duelo en el que las Diablas de Toluca golearon 4-0 a las Lobas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la chetumaleña dijo sentirse confiada de haber realizado una correcta labor, aunque no negó que por momentos su cuerpo fue invadido por los nervios.

“En el momento en el que hice sonar mi silbato los nervios se fueron y me concentré únicamente en hacer bien mi trabajo”

“Claro que me puse muy nerviosa. El hecho de pisar un estadio de Fútbol Profesional no es cualquier cosa, es impresionante, pero en el momento en el que hice sonar mi silbato los nervios se fueron y me concentré únicamente en hacer bien mi trabajo”, señaló.

Acerca de la convocatoria para sancionar este encuentro, la entrevistada dijo que recibió el llamado de las autoridades de la Liga MX Femenil desde hace un mes aproximadamente y hace una semana se trasladó a Toluca, para realizar los respectivos trabajos de preparación y para tomar un curso de capacitación junto a las demás árbitros que participan en esta temporada.

Alexa Viera Clarke obsequió su primera tarjeta amarilla en la Liga MX a Dulce Martínez, jugadora de las Lobas BUAP con la camiseta 16, luego de que recargara por la espalda a la atacante choricera, que había desbordado por la pradera derecha.