Productor quiere que el gobierno impulse la música

CANCÚN, Q. Roo.- El bajista, guitarrista y cantante de origen argentino Federico Boaglio, se encuentra en un momento importante de su carrera profesional, ya que además de sus presentaciones en la zona hotelera y los cuatro proyectos originales en los que actualmente está trabajando, “Los incas”, “Leborans trío”, “Black Jam” y “Calle 52”, compartió que ha estado incursionando como productor desde hace una temporada.

Por lo mismo expresó que una de las cosas que más le gustaría es que el gobierno de Quintana Roo y los entes relacionados con la cultura en esta ciudad, apostaran y promovieran más actividades para fomentar la grabación de discos de agrupaciones jóvenes que se conforman, pero que aún no tienen la experiencia de haber estado en un estudio de grabación, y que de ser así, él estaría dispuesto a colaborar como productor.

“He visto desde que llegué hace como tres años y medio a Cancún, a mucha gente joven que tocan en vivo pero que no han pasado por el estudio de grabación que es una cosa completamente distinta, es interesante y enriquecedor, pero para ello se necesitan fondos y muchos de ellos no disponen de ello, de allí la importancia de que las dependencias culturales apoyen a estos jóvenes para absorber el costo de la grabación”, expresó.

Además comentó que el objetivo de esta propuesta no es solo que adquieran una experiencia musical que seguramente marcará sus vidas como músicos, sino que se pueda decir que en Cancún y en Quintana Roo se están generando proyectos interesantes, que se hacen aquí y que son apoyados por sus gobernantes.

“Podrían lanzar convocatorias, hacer concursos, seleccionar a las bandas más profesionales, las que estén más armadas y que el premio sea la grabación de un EP por ejemplo, solventar el pago del estudio de grabación que generalmente es lo más caro, no es una cifra que el gobierno no pueda pagar”, agregó.

El productor comentó que le parece que es muy lindo el proceso de grabación, ya que uno sabe que grabará algo que va a quedar de por vida como lo un disco, y que por lo mismo se le pone mucho empeño y se hace lo mejor posible.

“La música grabada que un músico hace es lo que va a quedar de uno, eso es lo que van a escuchar nuestros nietos y bisnietos, la música que tocamos en un show, mañana, pasado o en un mes la gente lo olvida, pero los discos y la música grabada eso va a quedar por siempre, es lo que va hablar de uno, es lo más auténtico, es un legado”, finalizó.

Proyectos actuales y planes

El próximo 23 de octubre colaborará con Gonzalo Grasetti, en la presentación que ofrecerá en el centro Cultural de las Artes en el marco del Festival Internacional de Música, FIM, y que con su proyecto con “Los Incas”, ya grabaron las primeras cuatro canciones que estarán integradas en lo que será su segundo álbum discográfico que tentativamente lanzarán el próximo año.

¿Qué opinas de la actividad cultural en Cancún?

A mi gusto me parece que está complicado, hay algunas cosas como ésta del FIM, pero todavía creo que falta muchísimo más de actividades culturales en toda la ciudad, no solo en algunos lugares porque el arte no tiene que estar focalizado solo en un lugar o solo para la gente que puede pagar una entrada o un boleto, el arte tiene que estar en los barrios, en las comunidades donde tienen acceso, se tiene que ir y armar un escenario, un grupo que toca en la zona hotelera tendría que tocar allí, estoy hablando de la música porque es lo que me compete pero puede ser trasladado a las artes visuales, escénicas, etcétera.