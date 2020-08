Ari Telch presenta vía online su obra “D’Mente”

Cancún.- “D’Mente”, una obra en la que el actor Ari Telch abre su corazón y deja entrar a los espectadores al mundo de las personas con alguna enfermedad mental, una obra que rompe tabúes de ciertos padecimientos y hasta de los propios psiquiatras en medio de un texto divertido y lleno de humor negro, la cual, después de una exitosa temporada en teatros de la Ciudad de México, ha sido adaptada a la nueva normalidad y será llevada a la plataforma de streaming Ticketmaster Live el próximo 11 de septiembre.

“A raíz de que yo padezco el trastorno de bipolaridad, decidí estudiar esta enfermad y luego de muchos estudios, nos dimos a la tarea de hacer este juguete comedioso donde nos divertiremos pero con la línea del activismo, de poder ayudar y más ahora con la situación que estamos viviendo”, detalló Ari Telch desde su lugar de confinamiento.

Acompañó al actor, durante la reunión con medios de comunicación el psiquiatra Carlos Alberto Arnaud, quien confirmó que esta obra ha ayudado a muchos pacientes durante sus presentaciones presenciales y espera que tenga mayor alcance ahora que puede compartirse con el mundo a través de las funciones virtuales.

“La depresión y la ansiedad son la principal causa de los problemas que las personas tienen en casa o en sus trabajos, esta puesta en escena ayuda mucho, los pacientes a través del humor, los invita a perderle el miedo a los especialistas, esta obra desestigmatiza a los más de 5 mil psiquiatras que existimos en todo el país”, expresó.

Por su parte Ari, compartió que como a todos la pandemia le ha afectado, pero mucho más al ser una persona con un trastorno como la bipolaridad, ya que la ansiedad incrementó al no saber qué pasaría con su vida, con su trabajo, luego de la cancelación de todos los espectáculos por el coronavirus.

“A todos nos ha afectado de la misma forma pero tener el trastorno bipolar puede incrementar la ansiedad. Acaban de darnos permiso de abrir los teatros, pero al 30%, eso no alcanza ni para los técnicos, la ansiedad llega en todo momento, ¿qué va a pasar?, no tengo ningún proyecto en televisión ahorita, cuándo podré retomar la obra de teatro que dejé pendiente, ¿me va a alcanzar para la comida de la semana que entra?, tengo que ejercitarme, claro que me ha afectado, estamos en una grave crisis que afecta a nuestro cerebro, pero ahora sé que comer bien, dormir bien y ejercitarse es lo mejor para todos los cerebros, así el cerebro genera esos químicos que ayudan a pasar el día”, expresó,

En D’Mente se aborda una luz de esperanza entre chistes malos, muy malos y una gran acidez, detalló Telch e invitó al público a divertirse con esta puesta que será transmitida en vivo desde La Teatrería de la Ciudad de México a través de la plataforma en mención, el 11 de septiembre a las 8 de la noche.