Artistas compartirán arias de ópera y canciones

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Un ensamble conformado por seis talentosos artistas se presentarán próximamente en la ciudad para compartir arias de ópera y canciones en el Centro Holístico Asmi Roshan, un espacio ubicado en el edificio Ekinox, frente a Plaza las Américas. La cita es el 15 de noviembre, a las 8 de la noche.

Este recital se empezó a idear gracias a la inquietud e iniciativa de la soprano Isabel Souquet y la pianista Alena Seredynskaya, quienes se reunieron hace algunos meses y comentaron que deseaban hacer algo diferente en la ciudad, donde tuvieran oportunidad de presentarse como solistas, de manera que empezaron a charlar, a elegir partituras, a expresar lo que les gustaría y así surgió el recital “La Musique est la vie” (La música es vida).

La idea principal era que se presentaran solo ellas dos, pero después les pareció interesante invitar a músicos y así lograr una presentación más completa, por lo que el ensamble está conformado también por Karine Asatryan y Julio Cesar García en el violín, Valeria Iyescas en la viola, Mariana Benítez en el Violoncello y Vivian Hernández en el Contrabajo.

“Este proyecto lo hicimos por el gusto de cantar y tocar y por mostrarle a Cancún algo diferente, que no es lo que se canta en los hoteles, que no es pop, que no es rock, porque el repertorio que elegimos es muy variado, desde ‘Antología italiana’, hasta música mexicana, venezolana, francesa, alemana, rusa, estaremos compartiendo de todo un poco”, señaló.

Por su parte, la pianista Alena Seredynskaya expresó que aceptó con gusto participar en este proyecto porque involucra lo que más le gusta hacer, que es tocar el piano, además que lo haría con el acompañamiento de una gran cantante.

“Estoy muy agradecida con las personas y los medios que nos han brindado todo el apoyo para la realización de este evento que esperamos sea el inicio de muchos más, y ayude a reforzar la promoción de la Cultura en Cancún y sus alrededores”, expresó.

Las entrevistadas coincidieron en que su deseo a mediano plazo, es llevar el ensamble y este programa a diferentes espacios tanto en Cancún como en el Estado de Quintana Roo.

“Estoy agradecida con este ensamble porque con los ojos cerrados dijeron sí queremos, y aceptaron por el amor que le tienen a la música, por divertirse un rato y hacer algo bonito, diferente y bien hecho, igual estoy muy agradecida con Laura Chuc que siempre me ha apoyado desde que llegue a Cancun hace tres años”, agregó Isa Souquet.

El objetivo del ensamble

Es compartir con el público de Cancún y los visitantes nacionales e incluso extranjeros, el talento tanto musical como vocal que hay en la ciudad.

“Nos gusta cantar y tocar, nos gusta lo que hacemos así que queremos hacer algo diferente y que en Cancún no se hace con frecuencia, y que la gente conozca nuestro trabajo también”, expresó Isa Souquet.