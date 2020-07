Arranca campaña Todos contra el Covid

Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez presentaron la campaña “Todos contra el Covid-19”, una nueva línea de acción que promueve el cuidado personal y colectivo como únicos métodos para frenar los contagios en la lucha contra la pandemia.

La Presidente Municipal Mara Lezama resaltó que estas nuevas acciones permitirán promover los escudos con los que las personas se deben defender del virus, un trabajo en conjunto entre autoridades y ciudadanos.

“Vamos a redoblar esfuerzos para disminuir, al máximo posible, el contagio de la enfermedad Covid-19, invitando a todas y todos en el municipio de Benito Juárez, a sumarse con más fuerza y decisión para combatir las formas de transmisión del virus que, hasta hoy, han demostrado ser las más efectivas”, expresó.

Explicó que bajo el lema “Te cuidas, Me cuidas”, se promoverá la importancia del respeto de las medidas sanitarias en cada persona, en beneficio de sus seres queridos y su comunidad, para crear conciencia en la población del uso de varias herramientas para protección del Covid-19.

“Hagamos conciencia de lo importante que resulta para todos, que cada uno individualmente nos cuidemos. La pandemia continúa así que no nos confiemos: quedémonos en casa, sigamos lavándonos las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial, no nos toquemos la cara con las manos sucias, respetemos la sana distancia, no hagamos reuniones colectivas y muy importante, usemos el cubrebocas”, enfatizó.

Durante la presentación, se explicó que además de difundir nuevamente las medidas de sanidad e higiene que han demostrado ser las más efectivas contra el virus, en una segunda etapa se emitirán mensajes para que las personas cuiden su cuerpo para fortalecer su sistema inmunológico, lo que incluye una alimentación adecuada, hacer ejercicio y atender las enfermedades que puedan volverse crónicas y graves, entre otros.

En el evento realizado en el “Salón Presidentes” del Palacio Municipal, también presentaron los protocolos específicos de actuación para espacios de gran uso en la población, los cuales serán vigilados en conjunto por la autoridad a través del Instituto Municipal del Deporte, así como las direcciones de Asuntos Religiosos, Transporte y Vialidad, y Comercio y Servicios en la Vía Pública.