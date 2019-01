Presenta la CFE nueva forma de pago

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Desde esta semana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a promover su programa que denominó “pago programado”, enfocado al autopago y que han sumado en sus primeros días a 187 usuarios, y aunque en redes sociales se ha hecho mención del incremento de tarifas con esta nueva modalidad, la paraestatal negó esos señalamientos.

Capi Madera Gil, superintendente de la CFE para la zona Riviera Maya, aseguró que con el pago programado “se mantiene el mismo costo de luz; no hay incremento de tarifas y se mantienen los subsidios”.

Indicó que en Playa del Carmen iniciaron con la promoción de este servicio en el fraccionamiento Las Palmas I, donde 51 promotores han colocado el nuevo medidor en 187 domicilios.

¿En qué consiste el pago programado? Se trata de un nuevo medidor electrónico que tiene carácter de gratuidad, y cuya lectura del consumo de kilowatts hora es registrada con una tarjeta inteligente, y una vez hecho ese registro con la misma tarjeta se vacía la información en el cajero automático de la CFE, se factura y la tarjeta se tiene que pasar nuevamente por el lector del medidor para poner en ceros el conteo.

“Esto es opcional, no es una obligación. Los usuarios que quieran pasarse a este pago programado deben saber que es un servicio post pago y no pre pago, como se está mencionando en redes sociales. El consumo es igual, lo único que cambia es que el mismo usuario es el que hace la lectura de su consumo, y no personal de la CFE”, aseguró Madera Gil.

Lo que cambia es la facturación. Cada usuario elige su día de corte, y después tiene 10 días naturales para deslizar su tarjeta para registrar el consumo e ir a pagar a los cajeros, con lo que el pago se vuelve mensual y no bimestral como ocurre con su sistema tradicional.