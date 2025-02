Arranca histórica democratización del Poder Judicial en Q. Roo

A partir del 15 de febrero, Quintana Roo vivirá un momento histórico con la apertura de la convocatoria para la elección de jueces y magistrados, un cambio sin precedentes que permitirá a la ciudadanía elegir a quienes impartirán justicia en el estado, poniendo fin al sistema de designaciones políticas que predominaba hasta ahora en el Poder Judicial.

declaró Jorge Sanen Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo.

El proceso de selección será riguroso. Un comité revisará las solicitudes y seleccionará a los mejores perfiles, que se reducirán a una terna por cada puesto a elegir. En total, se elegirán 105 jueces y 9 magistrados a través de una votación que se llevará a cabo el primer domingo de junio.

explicó Sanen Cervantes en entrevista con Novedades.

A la par del Comité de Selección del Congreso, dos comités más: del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial harán lo propio. Es decir, habrá por lo menos tres candidatos por cada puesto a elegir.

Las personas interesadas podrán postularse del 15 al 24 de febrero. Los requisitos incluyen ser

entre otros criterios que garantizan la idoneidad de los aspirantes.

En este proceso, los partidos políticos no podrán intervenir.

“Está explícitamente escrito que los partidos políticos no se deben involucrar de ninguna manera en este proceso electoral",

enfatizó Sanen Cervantes.

Las campañas durarán solo un mes y serán difundidas exclusivamente en radio y televisión, por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo.

El 15 de febrero arrancará oficialmente el periodo ordinario de sesiones del Congreso de Quintana Roo, con múltiples temas de relevancia para la vida interna del estado, desde actualización de códigos, recepción de informes de cuentas públicas, incluyendo, un posible cambio de nombre en uno de los municipios de mayor importancia económica y turística del estado.

El municipio de Solidaridad podría cambiar oficialmente su nombre a Playa del Carmen. La propuesta, impulsada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, ha generado debate, pero, de acuerdo con el legislador, se fundamenta en la identidad turística de la ciudad.

"¿Alguna vez has escuchado a alguien decir 'me voy de vacaciones a Solidaridad'? No. Todos dicen Playa del Carmen. Ese es el nombre con el que se conoce nacional e internacionalmente",