Arrancan actividades del curso de verano en Kantunilkín

El domo doble del campo de béisbol fue la sede de la inauguración del curso de verano “BaaxLo’ob PaalaLo’ob” que tiene como finalidad de buscar un sano esparcimiento de los niños.

El presidente municipal, Orlando Emir Bellos Tun, informó que el taller de verano abarca ámbitos muy importantes, entre ellos lo deportivo, cultural, emocional, reflexivo, decoración de piñatas, teatro guiñol, elaboración de macetas con material reciclable, decoración de bombones y conociendo tú comunidad.

Además, dijo que los trabajos tienen la finalidad de promover en los niños los valores de respeto, amabilidad, solidaridad y confianza; así como estimular las capacidades creativas y físicas que procuren un buen cuidado a su salud y bienestar emocional.

De igual forma, las autoridades locales entregaron uniformes y material deportivo a cada uno de los niños participantes. (Con información de Raúl Balam)

Curso de verano en Carrillo Puerto

Más de 150 niños de Felipe Carrillo Puerto canalizarán sus energías y tiempo en actividades lúdicas y de aprendizaje a través de cursos de verano para evitar el uso exponencial de teléfonos celulares y televisión.

El día de ayer, cerca de las 9:30 horas, decenas de niños, padres de familia y autoridades municipales como la alcaldesa municipal, Mary Hernández; Nadia Salazar Varela, directora de deportes, entre otras, se dieron cita en la unidad deportiva Chan Santa Cruz, donde se inauguró el curso de verano infantil Baaxlo’ob Paalalo´ob.

La mandataria municipal comentó que la organización de ese tipo de actividades es con el objetivo de evitar que los niños pasen mucho tiempo en actos que no sean adecuados o se la pasen frente a un teléfono, tableta o televisor y ese tiempo que pueden mal invertir sea aprovechado en aprender y en activación física.

“Los niños tiene mucha energía, la cual debe ser canalizada en actividades de aprendizaje, retos mentales o físicas, por eso la intención de hacerlo y las vacaciones de verano son las más largas en el año, por lo que se convierte en tiempo de ocio de los menores, que puede ser perjudicial en su vida”.

Expresó que la importancia, el tiempo y la oportunidad que le brindan los padres a sus hijos es de reconocer, sin ellos, no hubiera sido posible, pero que no quede en un momento, sino en que sea constante, no sólo en los cursos de verano, en todo lo que se pueda aprovechar y que ayude en su formación.

El programa, organizado por el Consejo de la Juventud y el Deporte Municipal (Cojudem), tiene como objetivo brindar a los niños un espacio donde puedan disfrutar y practicar distintas actividades recreativas, deportivas y culturales durante el periodo de pausa escolar.

Entre las actividades planificadas se encuentran deportes como baloncesto, voleibol, tenis de mesa, atletismo, fútbol, luchas asociadas, levantamiento de pesas, boxeo, béisbol, handball, ajedrez y patinaje.

Además, se llevarán a cabo actividades recreativas como campamentos nocturnos, visitas guiadas, juegos de mesa y juegos tradicionales, garantizando una experiencia llena de entretenimiento y aprendizaje.