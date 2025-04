Arrendadoras de autos esperan aprobación de cortesía en Solidaridad y Tulum

La Asociación de Arrendadoras de Vehículos del Estado de Quintana Roo esperan que en antes de Semana Santa, los municipios de Tulum y Solidaridad aprueben el uso del tarjetón de cortesía para los turistas.

Alma Reynoso Zambrano presidenta de dicha organización, aseguró que falta que los Cabildos de dichos municipios aprueben dicha medida.

Explicó que, al igual que los tarjetines de cortesía que se entregan en Cancún, servirán para condonar infracciones menores a los turistas que conduzcan algún vehículo, al considerar que cuentan con una educación vial diferente.

"Se aplica si los llegan a parar por alguna infracción menor, pero no para aquellos que haya estado involucrados en un choque, que no se haya estacionado en cajones para personas con alguna discapacidad y que no esté alcoholizado, pero en todas las demás faltas sí van a entrar y va a ser este pase de cortesía, van a ser dos, la misma dinámica que en Cancún".