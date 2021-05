Arte con sensibilidad

Ahora con esta pandemia la gente sin pensarlo tomó un nuevo hábito muy positivo. Consumir cultura como nunca. Visitas virtuales a museos, conciertos en streaming, cuentos, audiolibros, libros, biografías y un sinfín de cosas que entretuvieron a la gente sin ser mero entretenimiento, sino que eran verdadera y real cultura. He pensado por siempre que el arte sensibiliza a las personas y les sugiero que se den la oportunidad en cuanto haya la oportunidad (según el semáforo epidemiológico), de visitar un museo o una exposición, asistir a un concierto, admirar el amanecer y todo lo que nos rodea. No es necesario saber de arte para entenderlo; simplemente observen, sientan, admiren que el entendimiento de las técnicas aplicadas en una obra o el tecnicismo aplicado que creó la gran versatilidad del músico al ejecutar la interpretación escuchada no es lo importante. Sugiero que lo hagan solo por sentir, solo por disfrutar. Insisto que no es necesario entender al arte como tal, sino simplemente admirar por el disfrute que este genera en quien admira una obra pictórica, un pasaje musical, el verso de un poema o un escrito en prosa, un atardecer, una escultura y toda la naturaleza que nos rodea en el día a día. El arte como tal, no solamente pretende desarrollar una leve sensibilidad de un alumno a través del arte, sino que también aspira a influir en sus vidas. La estética es el conocimiento sensorial, la experiencia, la sensibilidad de las obras de arte que tenían como objetivo la belleza. La teoría de la sensibilidad muestra cómo el arte y la estética influyen en todo a su paso. Debemos, por ende, buscar manifestaciones culturales y no mero entretenimiento para que fomenten la creatividad, la sensibilidad, la originalidad y el arte de todos los que las disfruten. Eso es hacer arte y cultura de nivel. Todo va evolucionando, pero me da mucho gusto que el arte evoluciona para mejorar y trae nuevas posibilidades de disfrute. Los artistas actuales están creando un arte nuevo y con ello una nueva sensibilidad. Así que sigamos consumiendo arte. La mayoría de los museos y las orquestas más importantes del mundo tienen extraordinarios programas de visitas en línea y lo mejor es que casi todos son sin costo. Así que pretextos no hay. Consumamos más arte para volvernos mejores personas. Hasta la próxima semana.