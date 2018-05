Productos chinos afectan a artesanos de Q. Roo

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Desde hace varios años, los productos chinos similares a las artesanías están llegando más al destino, lo que afecta a quienes se dedican a crear con sus manos piezas únicas; sin embargo, al ser el producto asiático más barato, los turistas lo adquieren sin saber el daño.

En Quintana Roo son al menos 300 artesanos que tiene identificados la Confederación que buscan colocar sus piezas en hoteles e incluso varios de ellos, en Cancún, comercializan en el parque Las Palapas, explicó Bernardo Cardín, secretario de Comercio y Artesanos de la CTM en la entidad.

“La venta de las artesanías depende mucho de la bonanza económica y el turismo que llega, no siempre hay buenas ventas y los artesanos deben migrar a otros municipio o estados para poder trabajar”, explicó.

La artesanía es un diseño único en el que el creador modifica una materia, algo que llevan los asiáticos lo visualizan y lo replican, pero en masa y por ello es más barato, por ello la única competencia es la calidad del diseño, misma que pueda ingresar a los diferentes hoteles y el visitante conozca lo que hacen manos mexicanas y lo adquieran, aunque el costo sea un precio mayor.

“Necesitamos espacios para quienes aún se dedican a la artesanía puedan exponerlas y darlas a conocer de forma directa al cliente”.

La CTM cuenta con un proyecto que presentarán al municipio Benito Juárez para que en el parque Las Palapas puedan hacer una mejora de imagen y que en la zona de carretas donde exponen las artesanías sea renovado y de esa manera atraer más turistas.

José Enrique Álvarez Estrada, profesor investigador de la Universidad del Caribe (Unicaribe), mencionó que es necesario inculcar la protección de las ideas, así como proteger a los creadores para que no lucren alguien más.

Explicó que es conocido que China revisa las bases de datos de patentes nacionales y cuando encuentran un producto que no está patentado ellos hacen el pago del mismo para reservarse el derecho de producir el producto en el país.

“Esto es una práctica que no debería ser, pero la ley no les impide que no lo puedan hacer”, mencionó.