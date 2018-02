Edith Encalada graba ‘Me nace del corazón’

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante Edith Encalada grabó su segundo sencillo “Me nace del corazón”, canción que estará incluida en su segundo disco de regional mexicano que tiene como propósito hacer un homenaje a Juan Gabriel “El Divo de Juárez”, y que fue grabado en Studio Casa Dorada.

La artista compartió que tuvo la oportunidad de compartir el día con 14 músicos que acompañaron al Divo durante 24 años, el mariachi “Alma de Juárez”, y que además de grabar el segundo sencillo, grabó el primer videoclip de este disco y varias cápsulas que hablan acerca de la vida de Alberto Aguilera Valadez.

“Grabar en los estudios y en el rancho de Juan Gabriel fue una experiencia mágica, de ensueño, lo deseaba mucho pero no me imaginaba que iba a ser tan bonito, me la pasé muy bien y compartir el mismo mariachi y a su productor musical Guillermo Hergal que lo acompañaron durante varios años en su carrera para mí es un gran logro”, detalló.

La cantante también compartió que en los jardines del rancho grabó algunas cápsulas que forman parte de un proyecto independiente, donde fortalece sus habilidades como conductora.

“Es un especial dedicado al Divo de Juárez, es como una serie donde en cada capítulo voy a estar hablando de Juan Gabriel, lo que vivió en el rancho, las 221 canciones que registró en la Asociación de Autores y Compositores, los premios que le otorgaron, su trayectoria, es mi faceta como conductora contando la historia del Divo”, detalló.