Artista siguen sin recuperarse pese al fin de la pandemia por Covid-19

Aunque la pandemia ya concluyó de manera oficial, diversos sectores artísticos no han logrado sus tarifas por las actuaciones que realizan en los diversos centros donde realizan sus presentaciones.

Rossy Váldez Maestre, presidente de la asociación civil “Xaman-há el arte echa raíces”, de carácter artístico, dio a conocer que diversos centros continúan con prácticas que se realizaron en pandemia, como el “boteo”, o pago en especie.

Pidió a las organizaciones sindicales locales que actúen contra estas malas prácticas que afectan a los artistas, principalmente músicos.

“Yo creo que, de verdad el sindicato de Músicos y no por meterme en esos temas tiene que hacer una valoración sobre este tema porque si le quitamos el arte a nuestra comunidad, es el espíritu, es lo que nos queda y si seguimos con sueldos muy bajos para los artistas pues qué va a pasar, a veces les dicen a los artistas: toca por tres cervezas. Y qué le llevan a sus familias”, dijo Váldez Maestre.

Con la pandemia del coronavirus, diversos artistas tuvieron complicaciones porque muchos centros de consumo donde ofrecían sus números tuvieron que cerrar por las condiciones sanitarias.

Si bien, posteriormente abrieron con normalidad estos centros, el pago hasta la fecha en la gran mayoría no se ha logrado recuperar, por lo que muchos grupos de diversas disciplinas continúan padeciendo estas condiciones.

“Todas las áreas son afectadas, no sólo los músicos. Las de artes plásticas, del óleo, de fotografía. No hay espacios gratuitos para sus muestras y los pocos que hay no se acercan por los papeleos que exigen”, abundó.