Unen talentos para cambiar vidas de jovencitos

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 20 cantantes, músicos, dj’s y hasta comediantes unirán su talento para cambiar la vida de un par de jovencitos de escasos recursos. El evento con causa se llevará a cabo este sábado 4 de agosto, en el auditorio del Sindicato de Taxistas de Cancún.

"Un corazón, una sonrisa" es el nombre del evento que logró reunir a talentos como Aidemar Vega y su grupo Platino, Eugenia Cabrera de Banda Max, el Norteño Tabasqueño, Mario Maciel, la banda Cancuncito, los Grado 5, Alakrán de la Sierra, Víctor Santiago, 12 dj’s locales y las actuaciones de los comediantes Miramelindo y Natasha Más Guapa Que Bonita, entre otros, quienes deleitarán a los asistentes con sus shows y música en un ambiente de solidaridad y amor.

El objetivo de este festival musical es recaudar fondos para la operación de dos jóvenes, Jesús Jiménez, de 16 años quien desde los cuatro años necesita una operación a corazón abierto y por falta de recursos su salud ha ido empeorando al grado de que ya no tiene la vitalidad para llevar una vida normal, y de Coromoto Vega, jovencita especial de 25 años, la cual necesita una operación de cadera y tendones para poder caminar.

La meta a recaudar es de 500 mil pesos para ambas operaciones y gastos de traslados, ya que el hospital en el que podrían ser atendidos está en Mérida; por lo que este evento, además de reunir fondos con las entrada al festival, tendrá aguas, refrescos y tamales a la venta del público que asista este sábado al Sindicato de Taxistas.

Anuncian la obra ‘La que hubiera amado tanto’

Este fin de semana se llevará a cabo la puesta en escena “La que hubiera amado tanto”, una historia de Alejandro Licona que narra la historia de Odilón, un hombre que se siente solo y uno de sus mejores amigos, Lotario, le ofrece una mujer enlatada, desechable, el problema es que está abollada y de la lata sale una mujer que no es lo que Odilón esperaba y tendrá que tomar la decisión de quedarse con ella o desactivarla.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Valeria Medina, actriz de la puesta que se presentará este sábado 4 de agosto, comparte los pormenores de este texto que hace una reflexión acerca del amor y la soledad.

“La obra es escrita por Alejandro Licona y dirigida por Paris Gasca, somos tres actores en escena, Héctor Manuel Bonilla, el mismo Paris Gasca y yo, Valeria Medina, está basada en un hombre solitario que no encuentra el amor, que piensa que por su edad o su forma de ser el amor no ha llegado a él, pero su amigo le aconseja tener una mujer en lata, desechable y hay para escoger, pues hasta existe un catálogo y a pesar de que el hombre solitario no está convencido al cien, su amigo le deja una lata para que pruebe”, expresó Valeria, quien da vida a la mujer dentro del empaque.

“La lata está abollada y ya no sale una mujer como la esperaba, esta mujer que sale de la lata soy yo y pues tengo algunos problemas, está dientona, no puede hablar bien, entonces él se saca de onda pero ya la tiene ahí y no sabe qué hacer, le da hasta vergüenza sacarla a la calle, pero esta mujer con acciones se lo va ganando, siendo cariñosa, atenta y tratando de acercarse”, dijo.

En esta puesta el director Paris Gasca interpreta a cinco personajes en escena haciendo que la historia sea divertida; sin embargo, el final resulta conmovedor y reflexivo, pues Odilón tiene que despedirse de su mujer desechable, pero como ya se encariñó con ella le cuesta trabajo hacerlo.

“Déjame comentarte que al final la obra tiene un cierre melancólico con un texto muy bonito que nos hace reflexionar acerca de las relaciones, del amor y deja en el aire el mensaje que el amor puede llegar aunque no sea de verdad y que a final de cuentas la felicidad y el sentirse acompañado no se basa solo en el físico de una persona, es una comedia, muy simpática y en las dos funciones previas que hemos tenido, la gente ha respondido muy bien, por lo que los invitamos a que nos acompañen este sábado 4 y el próximo 11 de agosto a las 8:30 de la noche en La Carpita Teatro, es apta para adolescentes y adultos, pues se dicen algunas malas palabras. Posiblemente en septiembre demos un par de funciones más”, puntualizó Valeria.