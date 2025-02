Aseguran la reactivación de clases en Quintana Roo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) garantizó que el lunes, los maestros regresarán a las aulas para atender a los miles de estudiantes de Quintana Roo, luego de que ayer suspendieron sus labores para discutir en mesas de trabajo la reforma a la Ley del ISSSTE.

En protesta contra la reforma federal presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, este fin de semana se tiene convocadas movilizaciones en varios puntos del estado, sin la participación de las dirigencias sindicales.

José Arimael Salas Alcocer, secretario general de la sección 25 del sindicato, comentó que la mesa de trabajo se llevó a cabo para trabajar una contrapropuesta para presentarla a los legisladores.

Los docentes rechazan el punto 25 de la iniciativa, en la que se contempla un incremento de cuotas, además de que en la propuesta de la reforma no se establece que los trabajadores alcancen la jubilación a los 30 años de servicio, independiente de la edad.

El representante sindical comentó que luego de estas mesas de trabajo, se recopilará la información y propuestas generadas en las mesas de trabajo que se realizaron en los 11 municipios para presentarlas en foros.

Acerca de la convocatoria a una marcha, Salas Alcocer negó que el SNTE haya convocado, además de que también rechazó la participación del sindicato en dicha movilización.

"No está avalado por nosotros. Tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros compañeros a un lugar seguro y nosotros no estamos convocando a esa marcha el día de mañana, estamos trabajando en las propuestas para llevar a foros a nuestros diputados para que ellos puedan modificar o adherir cosas a la iniciativa, pero no avalamos esa manifestación. No sabemos siquiera quién convocó”.