Asesinato como el de George Floyd, así califican redes la acción policiaca en Tulum

Tras la muerte de una mujer a manos de Policías Municipales en Tulum, Quintana Roo, la tarde del sábado 27 de marzo, usuarios de la redes sociales han comparado el suceso con el de George Floyd, quien murió el 25 de mayo del año pasado en Minesota, Estados Unidos.

En ambos casos, varios policías sometieron a las víctimas con el uso excesivo de la fuerza contra el asfalto, ejerciendo demasiada presión sobre el tórax, provocando que perdieran la vida.

Tanto George Floyd como la mujer de quien aún se desconoce su identidad, gritan pidiendo ayuda antes de perder el conocimiento ante la falta de oxigeno a causa del peso que tenían encima.

I doubt we will see a single George Floyd level protest in Mexico over this police killing in #Tulum



The way this unnamed woman’s body is treated is vile



Video is hard to watch

Tragic and senseless

Cops need to at the very least stop kneeling on people



pic.twitter.com/H4QRGk76LF