Toma nota: así será el regreso a clases presenciales en Quintana Roo

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) se prepara para que miles de alumnos puedan regresar escalonadamente a las aulas y así finalizar el ciclo escolar 2020-2021, de manera presencial, condicionado a la aplicación de vacunas Covid-19 en la entidad.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la SEQ explicó que ante la llegada de las vacunas a México y ante la necesidad que existe de retomar las clases, los docentes serían considerados prioritarios, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó a las entidades las listas de maestros, que en el estado incluyen a 25 mil personas.

“Hemos entregado ya, un listado de cuántos maestros y maestras, figuras educativas y personal de nuestras escuelas son, para que se puedan programar la vacuna, con la intención de poder cerrar el ciclo escolar de manera presencial, en esta programación progresiva”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud del estado, los docentes estarían contemplados en las etapas tres a cinco de vacunación, que comprende de junio de 2021 a mayo de 2022.

La funcionaria añadió que una vez que ocurra esto, los alumnos serán divididos en grupos de 15 alumnos para citarlos en días específicos, teniendo prioridad aquellos que presenten dificultades de aprendizaje o que no hayan podido seguir al 100% los contenidos de Aprende en Casa I y II.

“En semáforo verde, el regreso será de manera paulatina y escalonada. Una vez que se haya dado la vacunación podemos ir armando el esquema, porque no se ha contemplado un regreso completo como hace un año, lo que es cierto es que necesitamos volver”, dijo.

En este contexto, indicó que uno de los motivos por el cual se necesita regresar a un esquema presencial, es la imposibilidad que han tenido alrededor de ocho mil alumnos, de seguir las clases a distancia.

Vásquez Jiménez recordó que muchos han manifestado no poder estar presentes debido a que no cuentan con conexión a internet, televisión o alguno de los 80 mil cuadernillos distribuidos, por lo que no pueden continuar con el proceso de aprendizaje.

“Seguimos insistiendo en localizarlos, y en desarrollar estrategias de comunicación que consistirán en revisar el por qué se ausentaron -si es un problema económico o de equipo- y acercarlos a centros de cómputo para que puedan tener acceso a una computadora”, dijo.

