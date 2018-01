Fuertes lluvias afectan asistencia escolar en Cancún

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Debido a las condiciones climatológicas de las primeras horas de ayer, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), registró un ausentismo del 40%, es decir, 58 mil 400 alumnos en las escuelas de nivel básico; la matrícula estudiantil es de 146 mil educandos.

“Este nivel de ausentismo obedece a las condiciones del tiempo, esperamos que para mañana mejoren las condiciones y la asistencia se regularice”, comentó Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte.

En lo que va del mes, la asistencia a las aulas se ha visto afectada por las condiciones meteorológicas en dos días, la primera fecha fue el pasado 17 de enero, en esa ocasión alrededor de 60 mil estudiantes de nivel básico no acudieron a clases debido a las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y mañana del miércoles.

Aunque ayer no llovió en toda la ciudad en el horario de entrada, el cielo cerrado con nubes oscuras, influyó para que los padres de familia no llevaran a sus hijos a sus respectivos planteles, en el caso de los profesores, no hubo reporte de ausencia, según información de la SEQ.

Pasadas las 10 de la mañana de ayer, el cielo ya estaba despejado, y los maestros trabajaron con los alumnos que asistieron, repasaron temas ya vistos, realizaron actividades de recreación; en el caso de los que no fueron, se apoyará con la recepción de tareas o trabajos que estaban programados para entregar ayer.

“No estamos en la posición de obligar a los padres a que lleven a sus hijos, las condiciones climatológicas son variadas, lo importante es resguardar la salud de los menores, no habrá sanciones a quienes no asistan, la instrucción es clara, no vamos a perjudicar al menor, se dará el apoyo y facilidad a los alumnos que por estas razones no se presentaron”, comentó Gorocica Moreno.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida (CHRM) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que las condiciones del tiempo son ocasionadas por el ingreso del frente frío 25; está previsto que para hoy se localice al oriente de la región, con nublados dispersos y chubascos en las zonas sur de Campeche; centro y norte de Quintana Roo, y, lloviznas en las porciones norte y noreste de Yucatán.