Asociación civil pide investigar a Carlos Joaquín

Respecto a la constitución de empresas entre el hijo del ex gobernador Calos Joaquín González y ex funcionarios de la anterior administración, que lograron millonarios negocios aún durante la pandemia, la asociación civil Somos Tus Ojos pidió a las autoridades una investigación minuciosa.

Fabiola Cortés Miranda, fundadora de la asociación, aseguró que este caso es sólo una de las tantas irregularidades que la organización que encabeza ha venido denunciando públicamente sobre dicha administración.

“Qué bueno de que ya se están haciendo públicos porque son asuntos que siempre se han sabido entre los pasillos de los litigantes y personas que han señalado el influyentismo (...) para muchos era muy sabido que era un negocio familiar, eso lo señalé desde 2020.

En ese sentido, la activista y abogada resaltó que durante la administración de Joaquín González, pesan diversos señalamientos de posibles actos de corrupción entre sus allegados y familiares, entre ellos el presunto despojo a un ejidatario de Akumal por parte del cuñado del ex mandatario estatal, caso que denunció públicamente a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del 21 de junio de 2021.

“Se dedicaron a hacer despojos a personas vulnerables, a extranjeros (...) no sé realmente hasta dónde tenga la capacidad de ejercer acciones del gobierno de Mara Lezama”, sostuvo Cortés Miranda.

Novedades de Quintana Roo en la edición del lunes 19 de noviembre de 2022 dio a conocer que en 2020, en plena pandemia, el hijo de Carlos Joaquín, Carlos Nassim Joaquín Rejón, junto con ex funcionarios estatales, fundaron la empresa Grupo Parejo del Sureste S. A. de C. V., cuyo giro es el entretenimiento nocturno.

La cercanía de familiares del ex gobernador y ex funcionarios de la misma administración que encabezó, hacen ver un conflicto de intereses en el que se ha visto el otorgamiento de licencias para venta de alcohol en Tulum, uno de los destinos más atractivos para las inversiones derivado de la alta plusvalía que mantiene este destino.

Fabiola Cortés sostuvo que el actual gobierno estatal debe investigar también la cercanía de estas personas con notarios que han dado fe para la constitución de las sociedades mercantiles.

Actualmente, Carlos Joaquín González está propuesto para ocupar el cargo de embajador de México en Canadá, por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y será el Senado el que decida si aprueba o no dicha propuesta.

Lo anterior, de acuerdo con diversas organizaciones no gubernamentales, se dio luego de que el ex mandatario estatal no mostrara ninguna resistencia a los proyectos federales que actualmente se ejecutan en Quintana Roo.