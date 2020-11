Assassin's Creed: El videojuego de Ubisoft que puede inspirar conductas violentas en Cancún

Una falsa alarma o un simple juego de adolescentes propensos a la violencia. Una fuerte movilización policíaca se desató el 13 de noviembre en Montreal tras una supuesta toma de rehenes en las oficinas de la empresa videojuegos Ubisoft, creadora del juego Assassin's Creed.

Tras el intenso operativo de la policía que incluyó el despliegue de elementos de las unidades tácticas, helicópteros y un vehículo armado, se determinó que todo fue una falsa alarma producto de una llamada de broma que provocó inquietud entre los empleados de Ubisoft, al grado que muchos se refugiaron en la azotea del edificio y otros levantaron barricadas en las salas de juntas.

Luego del operativo los empleados fueron desalojados mientras se realizaba una minuciosa investigación que no arrojó evidencia de amenaza alguna.

(Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP)

¿Inspirados en Assassin's Creed?

Esta broma pesada que provocó el fuerte operativo policíaco en Montreal, Canadá; podría estar inspirada accidentalmente por la propia empresa Ubisoft por medio de uno de sus juegos más populares: Assassin's Creed.

En el juego de video, dos hermanos miembros de la casi extinta Hermandad de Asesinos, deciden tomar la justicia en sus manos en busca de liberar al Londres de 1868 de las manos de políticos y potentados que a fin de mantener el poder y sus intereses económicos subyugan a los ciudadanos orillándolos a sobrevivir en la pobreza y el trabajo mal pagado.

(Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP)

Para lograr su objetivo, los hermanos forman alianzas con criminales y usan de métodos poco éticos para provocar caos y confusión entre la élite y los cuerpos de seguridad, como podría considerarse el hecho de hacer llamadas de broma para movilizar a la policía y “medir” su tiempo de respuesta ante una emergencia, como aseguran que realizan los "halcones" del narcotráfico en Cancún.

Jóvenes ven en la violencia de los videojuegos la solución a sus problemas

Un estudio de la Revista Chilena de Neuropsicología realizado con participantes mexicanos, demuestra que el uso de videojuegos con temática violenta, como a saga Assassin's Creed, fomentan en los adolescentes y jóvenes la idea de que la violencia es una respuesta y solución para los problemas personales y sociales.

De acuerdo con el estudio a los 18 años de edad, los adolescentes han visto aproximadamente 16,000 asesinatos simulados y unos 200 mil actos de violencia.

En Quintana Roo, hasta la última actualización del Semáforo Delictivo, se tienen registrados 463 homicidios en lo que va del 2020, la mayoría de ellos en Cancún. Situación que de acuerdo con el estudio, provoca en los jóvenes una aceptación cada vez mayor de la violencia como una herramienta o conducta social.

Esto podría quedar demostrado en el hecho de que durante el mismo período, se registraron 3 mil 540 hechos de violencia intrafamiliar en todo el estado, la mayoría de ellos en Cancún.

Juegos de video propician que la violencia se acepte como una conducta ordinaria

También como resultado del citado estudio se identificó que entre los menores de 6 a 9 años el uso constante de videojuegos de carácter cooperativo lo hace más propensos a usar la agresión física como una forma regular de comportamiento.

Este tipo de videojuegos donde la violencia y los métodos poco éticos se presentan como opciones válidas para obtener beneficio o un “logro completado”, plantean un escenario peligroso en sociedades con altos índices de violencia (ya sea del narcotráfico o intrafamiliar) como ocurre en Cancún y la zona norte de Quintana Roo.

De acuerdo con el citado estudio, los adolescentes y jóvenes que se desarrollan en ambientes de violencia descubren que lo que se vive en los videojuegos violentos existe en la vida real, y por tanto, si no cuentan con una guía adecuada podrían considerar hacer uso de los mismos métodos que emplean en estos juegos de video (engaño, actos violentos, peleas, uso de armas, etcétera) para enfrentar las situaciones que viven en sus regiones o colonias.

¿Qué juegos son de Ubisoft?

Rayman Legends.

Rainbow Six: Siege.

Prince of Persia: The Sands of Time.

Far Cry 3.

Splinter Cell: Pandora Tomorrow.

Just Dance 2020.

South Park: The Stick of Truth.

Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Beyond Good & Evil.

Assassin’s Creed Origins.