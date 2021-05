Asume Mara Lezama Compromiso con la atención del cáncer

La candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mara Lezama se sumó al compromiso impulsado por más de 60 organizaciones enfocadas en la lucha contra el cáncer, de impulsar todas las acciones necesarias para atender los problemas urgentes que enfrentan quienes padecen esta enfermedad.

Al firmar la carta compromiso #ElCáncerEnLaAgenda, la abanderada de Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, destacó que como luchadora social siempre ha dedicado sus mejores esfuerzos para apoyar las causas de quienes más lo necesitan.

“El impacto de la pandemia nos obliga a revalorar la vida humana. Pone en justa dimensión la importancia de la salud. A los servidores públicos nos obliga a colocar a las personas como la prioridad entre las prioridades. Todo el entramado de políticas públicas debe organizarse con esa convicción y desde luego que la atención y el apoyo a las personas con cáncer forma parte de esa agenda”, destacó.

Para Mara Lezama el hecho de que algún tema en particular no se encuentre dentro de las facultades de una autoridad, no es pretexto para no realizar todas las gestiones necesarias para respaldar la noble causa que impulsan las organizaciones civiles.

“Tenemos que luchar para ver como sí hacer nuestra labor, para que ningún niño, ningún adolescente, ninguna madre, ningún padre, ningún abuelo, padezca de no tener la oportunidad de seguir con el tratamiento, morderse las uñas pensando si va a tener la medicina o no, si va a tener una cama en el hospital o no, si va a tener para el transporte para ir al lugar donde tiene que recibir el tratamiento”, mencionó.

El compromiso firmado junto con las demás candidatas y candidatos de Juntos Haremos Historias y Juntos Hacemos Historia, tiene el objetivo de atender 5 necesidades de los pacientes oncológicos, consideradas como urgentes:

Dar solución al desabasto de medicamentos para menores y adultos; defender y aumentar el presupuesto público enfocado a la prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer; e incorporar la atención de todos los tipos de cánceres en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

De igual manera, aumentar la infraestructura hospitalaria oncológica y las plazas para médicos especialistas; así como garantizar que el Compendio Nacional de Insumos para la Salud sea igual para todas las instituciones, es decir, que sea universal.