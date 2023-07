Tras los nombramientos que hizo oficiales el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la más reciente Sesión Ordinaria, en Cancún se llevó a cabo la presentación del nuevo Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (Tooad) en Quintana Roo, doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, ante la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa y ante el Cuerpo de Gobierno del Instituto en la entidad.

Con la presencia de Javier Guerrero García, titular de la Dirección de Operación y Evaluación (DOE) del IMSS, fue presentado el nuevo representante del IMSS en Quintana Roo, quien ya se ha incorporado de lleno a sus actividades en el estado.

A su llegada se reunió con directoras y directores de hospitales y unidades médicas del IMSS en la entidad, quienes dieron la bienvenida al nuevo titular, quien expresó, viene a sumarse, así como apoyar proyectos para la mejora de los servicios y superar los logros obtenidos a la fecha.

“Vamos a estar muy cerca de ustedes respaldándolos, me toca estar en la gestión a más grande nivel, respetando y respaldando el trabajo de ustedes, para demostrar al director general Zoé Robledo, que las cosas van bien en Quintana Roo” , expresó. Ureña Bogarín aseveró que buscará regresarle la solidez que el área médica necesita para trabajar óptimamente, “apoyar a mis jefes médicos y a toda la estructura para que la gestión haga realidad sus retos, vamos a seguir trabajando de la mano con una política de puertas abiertas” . “Agradecer al director general, Zoé Robledo, la confianza de enviarme de nueva cuenta a Quintana Roo, es mi tercer arribo al estado y estoy seguro de que trabajaremos de la mano” , expresó.

Asume Ureña Bogarín como nuevo titular del IMSS en Q. Roo [Foto: Archivo Sipse]

Trayectoria Leobardo Ureña Bogarín

- Tooad estatal Chihuahua

- Tooad estatal Chiapas, designado mediante proceso de selección

- Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Chiapas

- Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación Quintana Roo

- Coordinador de Prevención y Atención a la Salud en la Delegación Quintana Roo

- Coordinador Auxiliar de Gestión Médica en el IMSS Quintana Roo

- Coordinador de Programas Médicos en la División de Mejora a la Gestión de Servicios de Salud de la Coordinación de Políticas de Salud de Nivel Central del IMSS

- Coordinador de Investigación en Salud de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas en Quintana Roo

- Coordinador de Planeación y Enlace Institucional en la Jefatura de Servicios de Prestaciones

- Médicas Delegación Veracruz Sur Publicó su tesis (Prevalence Of Pre-Diabetes In Young Mexican Adults in Primary Health Care) en la revista Family Practice de la Universidad de Oxford en el 2015

- En el ámbito académico, actualmente pertenece a diferentes asociaciones y colegios nacionales e internacionales

- Ha participado en el Grupo Binacional de Investigación Colaborativa, Grupo Binacional Canadá y México, combatiendo la obesidad infantil