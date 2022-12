Juan Carrillo señala violencia en Isla Mujeres; le recuerdan su mal gobierno

Luego de darse a conocer el hallazgo de los cuerpos de cuatro pescadores en Isla Mujeres, el exalcalde y actual diputado federal Juan Carrillo criticó el hecho, pero su comentario sirvió para recordarle los asesinatos ocurridos durante su gestión e incluso fue relacionado con el narcotrafico.

"Mi solidaridad para las familias de los pescadores isleños que fueron privados de la vida, este tipo de hechos no pueden quedar impunes y deben ser esclarecidos a la brevedad. Ante la ola de violencia que sufre Isla Mujeres es preciso cambiar la estrategia para frenar la descomposición social que se vive todos los días nuestro pueblo mágico", se lee en el texto de Carrillo.

A lo que Julian Ricalde, diputado de XVII Legislatura por la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, le contestó que lo sucedido era una consecuencia de haber pactado con el narco.

"No diputado no es una ola, es una estela de tu desastroso gobierno, donde mataron a tu regidora, a tú oficial mayor, a un comandante de tu policía. Es la estela de pactar con el narco. En la isla no matan pescadores", respondió.