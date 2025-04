Atacan negocio de mujer acusada de discriminación contra artesanos de Bacalar

Responden con huevazos, insultos y gritos a la dueña de un negocio de ropa en Bacalar por atacar a artesanos con comentarios clasistas.

La mujer es propietaria de dos locales en el pueblo mágico ubicados en la

avenida 5; vecinos y comerciantes aseguran estar cansados de sus constantes humillaciones.

Tras la viralización de un video el día de ayer en redes sociales donde ofende a un artesano y a su hija con comentarios nada agradables como “no me gusta que entre la prole a mi local” y "como no estudiaste y no sabes de moda"; anoche se unieron varias personas y acudieron primero a sus negocios y luego hasta su domicilio, donde lanzaron huevos y causaron destrozos a uno de sus vehículos.

'Como no estudiaste y no sabes de moda...'

❌Locatarios se quejan de la dueña de un negocio de ropa en #Bacalar, quien constantemente humilla a los comerciantes de la zona; este es un video que lograron grabar de una de las tantas veces que han sido agredidos.

📹: Redes sociales pic.twitter.com/ldy5iaOwxu — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) April 4, 2025

La policía acudió al reporte, sin embargo, presuntamente no pudo controlar al enardecido grupo, que según testigos, estaba conformado de más de 50 personas.

El grupo exigía a la mujer una disculpa pública y la promesa de no volver a ofender a los vecinos de su comercio, pero ella no salió a encararlos, en su lugar, lo hizo una persona que aseguran es extranjero y pareja de la dueña del negocio; a quien recibieron con insultos y gritos.

Vecinos y comerciantes aseguran estar hartos de los actos irrespetuosos con el que los trata esta mujer que reside en el municipio. Exigen su retiro de Bacalar, advirtiendo que esta manifestación no será la última.

Por su parte, la Policía Municipal Preventiva se quedó a resguardar la casa al final del día y hoy el local solo amaneció con rastros de la protesta de ayer por la noche .

La población mantiene la advertencia de una nueva protesta en caso de que autoridades no actúen contra esta empresaria.

Con información de Eddy Bonilla.