Atención al pueblo maya promete Mara Lezama en Tihosuco

Con la promesa de que “nuestro pueblo originario, será de lo más importante en mi gobierno”, Mara Lezama, candidata a la gubernatura recorrió Tihosuco, en Felipe Carrillo Puerto.

Esta población fue en donde en mayo de 2021 el Presidente pidió perdón a la comunidad maya a nombre del Gobierno Federal por los abusos de los que ha sido víctima.

La abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que conforman Morena, PVEM, PT y FxM, aseguró que con la Cuarta Transformación se cambiará la relación con los líderes y la comunidad, de modo que la zona maya, pero la unidad es imprescindible para cerrar el paso “a los padres de la pobreza y corrupción”.

Nos robaron seguridad, comida, medicina, justicia y quieren limitar nuestro futuro, pero no los vamos a dejar. ¡Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre!, expresó.

Mara Lezama encabezó anoche mítines en esta comunidad y Señor, luego de recibir ayer el nombramiento de “Nojoch kiik” (hermana mayor) en Tixcacal Guardia, con lo que se convirtió en la primera mujer candidata al que se le otorga, hecho al que se refirió como un honor.

Igualmente consideró un honor estar con los descendientes de la resistencia maya que encabezó Jacinto Pat y pidió a la población a luchar para cambiar la relación entre el gobierno y la comunidad y ofreció trabajar “por y para el pueblo”, porque eso es la Cuarta Transformación.

“Tihosuco representa la fuerza del espíritu del pueblo maya y el valor de la resistencia contra la tiranía y opresión”, sostuvo.

Aquí y en Señor se comprometió a trabajar con las autoridades municipales para que haya mejores caminos, transporte, empleo con salarios justos, implementar programas para reducir el hambre y aseguró que habrá médicos, medicinas, escuelas y maestros.

Queremos un gobierno que haga caminos sacacosechas, que vea por los agricultores, los ganaderos, los pescadores y por cada rincón del Estado, añadió. “Que vivan mejor en la zona maya será muy importante para mí, nunca más el olvido y el abandono”.

En Señor, donde fue recibida por seguidores entusiastas, que al final le dedicaron una canción en lengua maya, hizo un reconocimiento especial a los guardianes de la tradición Manuel Nahuat, Juan de la Cruz Puc y Juan Bautista Vega, para luego augurar tajante que nada detendrá el cambio verdadero y que en la próxima elección se ratificarán los triunfos obtenidos en 2018, 2019 y 2021.

Nunca más un gobierno rico y un pueblo pobre, vamos a trabajar con base en los principios de nuestro gran líder: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. “Desde 2018 ya saben quién demostró que sí se puede hacer un gobierno diferente”.