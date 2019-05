Atenea Gómez gana debate contra oposición

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Congruente y preparada se mostró Atenea Gómez Ricalde, candidata a diputada del Distrito 1 por la coalición del PAN-PRD-PES, en el debate del Instituto Electoral Quintana Roo (Ieqroo).

Con seguridad y firmeza, la abanderada de Acción Nacional recalcó que su proyecto es el mejor, porque ofrece soluciones concretas a las principales problemáticas que aquejan a los municipios que abarcan el Distrito 1 - Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos-, además de que cuenta con la experiencia y preparación necesaria para legislar.

Atenea Gómez afirmó que desde el Congreso del Estado vigilará que la ley se cumpla. “Nadie estará por encima de la ley, el corrupto no tendrá cabida y será castigado con cárcel. Seré una vigilante de los recursos, para que estos lleguen a donde tienen que llegar y sean aplicados correctamente”, precisó la candidata del PAN-PRD-PES.

“No soy ninguna improvisada, mi proyecto ofrece soluciones, no son ocurrencias, sino el resultado de un diagnóstico y análisis. Somos el camino seguro para Quintana Roo, no representamos la incertidumbre, sino la inteligencia y conocimiento. No vamos a dejar que regresen quienes tanto daño le han hecho al estado”, precisó la aspirante panista.

En cuanto al tema de seguridad, la representante del blanquiazul enfatizó que su propuesta está enfocada a la profesionalización de la carrera de los policías.

"Tal y como lo hice desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, trabajaré para las mujeres y sus familias. Para que tú mujer tengas seguridad, para que los apoyos de las estancias infantiles sigan llegando y trabajaré en la creación de un centro de apoyo a mujeres violentadas", asentó.

“Necesitamos policías mejor preparados y capacitados. Hay que dignificar la carrera, debe ser un honor ser policía, necesitamos dotar a los elementos policiales de mejor equipo, que tengan mejores salarios y prestaciones para mayor seguridad de sus familias, por eso desde el Congreso del Estado gestionaré recursos para que todo lo anterior sea una realidad”, enfatizó la candidata de la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo.

Respecto al tema de salud, Atenea Gómez recalcó la importancia de mejorar los servicios médicos para los quintanarroenses.

“Durante mis caminatas he constatado que una de las mayores preocupaciones de los habitantes del Distrito 1 es el no contar con servicios de salud dignos, por ello será una de mis prioridades durante mi encomienda”, añadió la aspirante panista, quien enfatizó que se mantendrá cercana a su gente y trabajará con el corazón por las familias del Distrito 1.