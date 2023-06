Atienden primer caso por golpe calor en Playa del Carmen

Aunque en Solidaridad se han registrado temperaturas por arriba de los 36 grados centígrados, hasta ahora sólo una persona con síntomas de golpe de calor ha llegado al Hospital General de Playa del Carmen para su atención.

Francisco Granados Navas, director del Hospital General de Playa del Carmen, comentó que se trató de una persona de la tercera edad que llegó con síntomas de golpe de calor por problemas renales.

El paciente continúa recuperándose en las instalaciones del nosocomio, donde el personal de salud ha puesto empeño en su vuelta a la salud.

Pidió a la población extremar mucho cuidado por estas temperaturas con hidratación con agua y no gaseosas, refrescos o bebidas alcohólicas.

Las sensaciones térmicas en el municipio de Solidaridad en los últimos seis días han sobrepasado los 45 grados centígrados.