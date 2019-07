Atlante cuenta con equipo de Tercera División

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Atlante ya cuenta con su ‘hermano menor’. Se trata de su equipo de la Tercera División, que estará bajo el mando del experimentado Narciso ‘Chicho’ Morales.

El arribo de ‘Chicho’, personaje muy bien identificado por el balompié quintanarroense, tras su paso por Pioneros de Cancún e Inter Playa del Carmen, garantizará a los Potros un plantel con mayor presencia de futbolistas de Quintana Roo.

“Vengo con los deseos, como alguna vez lo hice, de trabajar y trascender nuevamente con Atlante. Tenemos la visión clara, es una meta para que el equipo vuelva a estar en Primera División.

Agradezco por la oportunidad que me brindan, de formar jugadores”, reconoció ‘Chicho’.

Mientras tanto, los Potros ya pusieron manos a la obra para reclutar a chicos nacidos en los años 2000 a 2004, durante esta semana en el campo ‘Cozumel’.

‘La mejor opción’

Durante la presentación de ‘Chicho’, como estratega de la Tercera División azulgrana, su director general, Manuel Velarde, aseguró que Atlante es ‘la mejor opción para jugar fútbol profesional’.

“No puedo hablar de antes, en cambio, hoy puedo decir que estamos trabajando para cambiar esa percepción (evitar la fuga de talentos). Tenemos a uno de los mejores formadores de México (José Enrique Vaca, actual director deportivo) y si anda por acá es porque le gusta vivir en Cancún.

Incluso, analizo el tema como papá. Sí mandas a tu hijo de once años a vivir a Pachuca, de alguna manera le estás poniendo una traba, pues lo separas de su familia, razón por la que considero que Atlante es la mejor opción para jugar fútbol profesional.

Si ven, hay cinco o seis chicos cancunenses que están y todos vienen de la Escuela del Atlante, por tanto, ahora que contaremos con equipo de Tercera, podríamos tener la mitad del plantel con jugadores de la región.

Hay un trabajo que hacer, sí, a pesar de que no hay la infraestructura para tener a una gran cantidad de niños”, aseguró Velarde.

Agregó que ‘el trabajo de entrenador o guía de un equipo de fútbol para niños, sin duda, es importantísimo, desgraciadamente, y no creo que sea un tema específico de Cancún, pero sí a nivel nacional’.

“Hay miles de escuelas y hay miles de niños que quieren jugar, y a veces esos niños caen en manos de gente que no está preparada. Eso es en lo que estamos trabajando, que nos han pedido, en la capacitación a los entrenadores de los municipios porque lo que no queremos es eso, que los maleen desde un inicio y realmente te enseñen lo que deben enseñar, para que cuando tengan a manos de un técnico de Tercera División (señala a ‘Chicho’), aplique lo que le estén enseñando. A veces tenemos a chicos muy talentosos, pero que corren al revés.

También veo que acá, en el estado, hay mucha competencia mal entendida entre Pioneros, Inter Playa y Yalmakan, igual, cuando estaba Caimanes, nos peleábamos, al grado de que hay chicos de 15 ó 16 años que cobran por jugar en una Tercera, entonces ya no saben hacia dónde van, pues juegan por cobrar no para llegar. A muchos de ellos se les presenta la oportunidad, pero no los dejan venir a las visorias.

Reitero: el club que les ofrece una oportunidad real para convertirse en buenos jugadores de fútbol, es el Atlante”, concluyó.