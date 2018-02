Anuncia delantero del Atlante su regreso a la cancha

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Además de su heroica participación en la Copa MX, Atlante tiene otro motivo para sonreír: el regreso de su delantero estelar, Lizandro Echeverría.

El ex integrante de Pioneros de Cancún está listo para volver en cuanto el cuerpo técnico, encabezado por Eduardo Rergis, así lo decida.

“Fue algo muy duro, pero tenemos que seguir adelante. Nunca había tenido una lesión así. El primer mes fue terrible, afortunadamente mis compañeros me apoyaron muchísimo. La directiva, no se diga, me respaldó al cien, eso me arropó, me sentí más en confianza”, destacó el artillero.

Lizando se lesionó en el inicio del Torneo de Apertura 2017 de Ascenso MX, el 21 de julio, frente a los Cafetaleros de Tapachula en el Estadio Olímpico ‘Andrés Quintana Roo’, convirtiéndose en la figura del partido, con dos goles (1’ y 12’). Al minuto 16 cedería su lugar a Carlos Cahuich.

“Pasaron muchas cosas. Lo primero que pensé era saber qué seguía. Me concentraba en mi recuperación y en el tiempo que me llevaría. Honestamente, pensé que para este torneo no regresaba, pero le eché muchas ganas a la rehabilitación. Cada día que pasa me siento mejor en la cancha, recuperando la confianza poco a poco”, reconoció.

Admitió que los azulgrana han tenido una ‘campaña complicada’, que los obliga a cerrarla de la mejor manera, con un triunfo de visita.

“Obviamente, también hay que pensar en la Copa, tratar de seguir avanzando. Confío en mis compañeros, a quien le toque jugar. No dudo que harán bien las cosas”, consignó.